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В Оренбуржье улучшили связь для отдыхающих на реке Урал

Новые скорости мобильного интернета стали доступны вблизи села Нежинка в Оренбургской области. Дополнительное телеком-оборудование в зоне отдыха на берегу Урала развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации, включая гостиничные домики, пляжи, площадки для занятий спортом, территорию кемпинга и так далее. Действующие показатели позволяют отдыхающим связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний.

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«Природный отдых в области любят не только местные жители, но и гости из близлежащих регионов Поволжья и Урала. Видя их интерес, мы системно развиваем инфраструктуру связи в рекреационных зонах. Новая базовая станция в Нежинке обеспечивает все требуемые параметры стабильности и качества», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

Как показывают большие данные «МегаФона», уже в первый месяц лета Оренбуржье посетили гости из 70 регионов страны. Особенно большой поток наблюдается из Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана и ХМАО-Югры.

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