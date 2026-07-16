CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Пензенской области улучшили покрытие 4G на территории Сердобска

Абоненты получили более устойчивое покрытие и качество передачи данных на территории административного центра Сердобского района. Проект по тюнингу сети в городе реализовал «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам скорость загрузки интернет-данных в локации выросла на 40% — до 130 Мбит/c. Такие показатели позволяют связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний. Обновление затронуло как центр, так и более отдаленные районы Сердобска. В зоне улучшения оказались жилые кварталы, здания предприятий, торговые, медицинские и учебные заведения, прогулочные зоны.

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

Оптимизация радиопараметров прошла на всех базовых станциях и, в частности, включала комплекс мероприятий по изменению азимутов и углов наклона антенн. Технические специалисты компании усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города, а также планов по его перспективной застройке.

«Связь от «МегаФона» действует в регионе уже более 20 лет. За такое время населенные пункты меняются: в них появляются новые кварталы, транспортные магистрали, места отдыха. Развитие не остановится и далее — застройщики возводят новые жилые комплексы. Все это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости Сердобска могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще