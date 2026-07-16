CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика

VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK.

RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений.

Команда RuStore продолжит активно внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнёров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще