Число заказов на Ozon в Ставрополье выросло в два раза с начала 2026 года

Количество онлайн-заказов в Ставропольском крае выросло более чем в два раза год к году в первом полугодии 2026 г., а число активных клиентов увеличилось на треть. Теперь на одного клиента на маркетплейсе приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Почти половину заказов (49%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. По итогам полугодия число таких онлайн-заказов выросло в 2,2 раза год к году, а количество активных клиентов в малых городах — на 35%.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 6 тыс. предпринимателей из Ставропольского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. По итогу 2025 г. их совокупный товарооборот достиг 23,5 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза год к году. В первом полугодии 2026 г. совокупный оборот местных продавцов превысил 12 млрд руб.

В 2025 г. Ozon запустил специальную витрину «Сделано на Ставрополье» при поддержке Правительства Ставропольского края, регионального министерства экономического развития и Корпорации развития Ставропольского края. В разделе представлено 13 тыс. наименований товаров от местных производителей. Продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их среди 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.

Благодаря совершенствованию логистической инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов жители региона, в особенности покупатели из отдаленных поселений, могут быстрее и проще получать заказы, а местные предприниматели — увеличивать объемы продаж и развивать свой бизнес. В Невинномысске работает крупный логистический центр Ozon площадью более 60 тыс. кв. м. по полу. Он осуществляет полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до сборки и отгрузки заказов.

Логистический центр оснащен современными автоматизированным оборудованием — инвестиции компании технологическое обеспечение превысили 4 млрд руб. На складе установлены 26 грузовых подъемников и конвейерная система общей протяженностью 5,3 тыс. метров с производительностью 4 тыс. тарных ящиков в час. Также здесь используются устройства для бесконтактного измерения крупногабаритных товаров Gauss и пять устройств Batyr для измерения веса и габаритов товаров весом до 20 кг. Контролировать все процессы на складе помогает ИT-система управления складом собственной разработки Ozon Tech.

Склад способен размещать свыше 25 млн товаров и ежедневно обрабатывать более 700 тыс. заказов. В рамках логистического объекта действуют сортировочный центр, который распределяет товаров по направлениям доставки. А также хаб доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку до клиентов либо в свыше 1,5 тыс. пунктов выдачи в регионе.

В селе Этока в Предгорном районе также действует хаб доставки маркетплейса, а в 2027 г. логистическую инфраструктуру региона дополнит крупный хаб доставки в Ставрополе площадью 40 тыс. кв. м. по полу. Благодаря открытию объекта покупатели в регионе смогут еще быстрее и эффективнее получать заказы с быстрой доставкой.