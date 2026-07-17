Футбол «переехал» на диваны: россияне смотрят ЧМ-2026 онлайн и заказывают еду домой

Крупные спортивные турниры традиционно становятся катализатором бурного роста выручки в барах, кафе и ресторанах. Однако чемпионат мира по футболу 2026 г. обозначил новый тренд — переток посетителей из офлайна в онлайн. Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» проанализировали «футбольные» траты в период с 11 июня по 11 июля 2026 г. в сравнении с 2025 г. и выяснили, что россияне чаще заказывали доставку и смотрели матчи по телевизору, чем ходили в бары. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Стриминги против баров: почему выиграл домашний просмотр

Футбольные первенства всегда ассоциировались с переполненными пабами, однако в этом году в России специфика расписания и медиарынка продиктовала новые правила. Позднее время начала большинства ключевых матчей, а также эксклюзивные права на трансляции, перешедшие к стриминговым платформам, вынудили российских болельщиков менять привычки.

Данные финтех-компании «ЮMoney» показали резкий переток аудитории в онлайн. За месяц чемпионата число покупок подписок на онлайн-кинотеатры выросло на треть (33% к аналогичному периоду 2025 года). Оборот в этом сегменте увеличился на 34%, хотя средний чек остался практически на прежнем уровне — 304 рубля (+1%).

Логичным следствием домашнего просмотра стал бум в сфере доставки еды. Болельщикам оказалось комфортнее заказывать еду к началу матча, чем бронировать столики: онлайн-доставка фастфуда выросла на 27%, обеспечив рост оборота на 26%. Средний чек составил 1,17 тыс. руб. (снижение на 1%, что говорит о высокой частоте небольших заказов).

Пустые трибуны общепита: что произошло в офлайне

Как отмечают аналитики «ЮMoney», переток посетителей из офлайна в онлайн связан не только с поздними трансляциями матчей, но и с общерыночной тенденцией. Кроме того, оформить доставку еды можно по промокоду, а заказ — оплатить баллами. В офлайне же в популярные бары и рестораны в дни трансляций матчей часто просят депозит.

По данным «Чек Индекса», с 11 июня по 11 июля 2026 г. количество покупок в офлайн-заведениях общепита по всей России снизилось на 4% относительно аналогичного периода 2025 г., оборот вырос на 5%, а средний чек составил 1,42 тыс. руб. (+8%). В барах, где чаще всего идут спортивные трансляции, число оплат снизилось на 2% относительно периода 11 июня — 11 июля 2025 г., средний чек вырос на 10% — до 3,46 тыс. руб.

За отчетный период в Москве число оплат в кафе и фастфуде стал ниже на 6% (оборот вырос на 1%, средний чек — 2,06 тыс. руб., +7%). В столичных барах число оплат снизилось на 6%, а средний чек составил 4,91 тыс. руб. (+10%). В Санкт-Петербурге число оплат в офлайн-заведениях общепита снизилось на 2%, а в барах Северной столицы — на 12% к п 2025 г. (средний чек составил 4,99 тыс. руб., +11%).

Эффект вовлечения: от экрана к мячу

Наблюдение за игрой профессиональных спортсменов традиционно стимулирует интерес к собственному здоровью.

Платежные данные «ЮMoney» показывают уверенный рост инвестиций россиян в спорт. За месяц футбольного марафона количество покупок БАДов и спортивного питания взлетело на 21% (оборот +11%, средний чек — 13,26 тыс. руб., +9%).

Спрос на одежду для активного отдыха и спорта увеличился на 7% (оборот +13%, средний чек — 11,83 тыс. руб., +6%). Что особенно важно, россияне начали активнее тренироваться сами: оплата услуг в спортивных клубах и аренда спортивных полей выросли на 18%, а оборот сектора увеличился на 15% (средний чек составил 6,78 тыс. руб., −2%).