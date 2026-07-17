«Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличила число заказов в 1,7 раза

Сервис «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличил количество заказов на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., до более 35 млн. Доставка через собственное приложение «Магнит» продолжает расти опережающими темпами благодаря внедрению технологических улучшений и совершенствованию клиентского опыта. Во II квартале 2026 г. количество заказов через собственное приложение увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Общий онлайн-оборот товаров (GMV) «Магнит Доставки» за первое полугодие 2026 г. вырос на 73% год к году и показал положительную EBITDA.

Среднее время доставки экспресс-сервисов составило 32 минуты по всей стране.

Одним из ключевых драйверов роста оборота и количества заказов стало расширение предложения товаров, доступных к заказу только в приложении «Магнит». Благодаря развитию доставки из дарксторов уникальный ассортимент «Магнита» в онлайне во II квартале 2026 г. вырос до 22,2 тыс. SKU.

Дополнительным фактором роста стало развитие персонализированного управления выгодой: сервис начал точнее подбирать скидочные предложения с учетом покупательского поведения в онлайне и офлайне, что позволяет повышать эффективность промоинвестиций и балансировать рост заказов.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит Доставка» группы компаний «Магнит»: «Сервис «Магнит Доставка» демонстрирует устойчивый динамичный рост ключевых метрик, что подтверждает правильность выбранной стратегии. Мы сфокусированы на технологических улучшениях в части доставки «последней мили», совершенствовании клиентского опыта и улучшении эффективности бизнеса. В 2026 г. мы продолжим развитие в заданных направлениях, будем масштабировать географию сервиса и модель дарксторов и грейсторов, которая дает больше возможностей для максимального и наиболее релевантного охвата всех потребительских сценариев покупок».