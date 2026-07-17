CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье

«МегаФон» установил новые телеком-объекты и модернизировал существующие сразу в нескольких пудожских локациях: в городе, поселках, деревнях, в туристических местах и на федеральной трассе «Вологда — Медвежьегорск». Улучшенной сетью для общения, работы и отдыха в онлайне теперь могут пользоваться жители нескольких сел и деревень, семь тысяч пудожан и множество туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В районном центре инженеры оператора запустили дополнительное оборудование, которое взяло на себя часть растущей нагрузки на инфраструктуру. В Пудоже стало комфортнее делиться фотографиями и тяжелыми файлами, общаться по видеосвязи и смотреть ролики в высоком качестве. Особенно заметен эффект новой аппаратуры в часы пиковой интернет-активности, когда вечерами в онлайн одновременно выходят множество абонентов — сеть стала устойчивее к подобным нагрузкам, а скорость интернета теперь достигает 100 Мбит/с.

Новое телеком-оборудование запустили и в деревне Ножево неподалеку от Пудожа. Местные жители и гости деревни получили стабильный 4G сигнал, который хорошо проходит внутрь домов и сохраняет высокие скорости.

В живописном поселке Пяльма на берегу Онежского озера оператор модернизировал недавно построенную инфраструктуру. К наплыву путешественников здесь дополнительно усилили голосовую связь, а также ускорили интернет на въезде у трассы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Также на федеральной автодороге «Вологда — Медвежьегорск» обновили оборудование у деревни Нигижмы. Связь стала стабильнее как для проезжающих по этому участку трассы водителей, так и для семи сотен жителей близлежащих населенных пунктов.

«Пудожский район играет большую транзитную роль, его дороги связывают республику с Архангельской и Вологодской областями, а также открывают мурманчанам путь к центру России. Кроме того, Водлозерский нацпарк, Бесов Нос с его знаменитыми петроглифами и множество других локаций продолжают притягивать туристов. При этом и местные жители, и путешественники, хотят оставаться на связи с близкими, с работой и миром, где бы они ни были. Мы постоянно отслеживаем спрос на голосовой и интернет-трафик, видим, как меняется популярность конкретных направлений, и в соответствии с активностью абонентов улучшаем покрытие в востребованных локациях. Только в этом году мы построили и модернизировали около 40 телеком-объектов, расположенных в 12 районах Карелии», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще