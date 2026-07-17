На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад

«М.Видео» продолжает развивать категорию товаров повседневного спроса на собственном маркетплейсе и расширяет ассортимент продуктов питания. Теперь покупателям доступны десятки видов конфет, выбор шоколада и готовых десертов — от классических шоколадных и вафельных конфет до трюфелей, карамели, бельгийского шоколада, тортов, медовиков, тирамису, пирогов и других сладостей. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Товары повседневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина Стригина: «Иногда повод для покупки сладостей вовсе не нужен — достаточно просто захотеть порадовать себя или близких. Именно поэтому мы продолжаем расширять ассортимент десертов на маркетплейсе, собрав в одном месте любимые многими конфеты, шоколад, торты и другую сладкую продукцию. Здесь представлены как хорошо знакомые бренды, так и профессиональный бельгийский шоколад для домашней выпечки и кондитерского творчества. Вместе с выпечкой и другими продуктами питания это делает маркетплейс еще удобнее для комплексных покупок — как к празднику, так и без особого повода».

В ассортименте представлены товары российских и зарубежных производителей, включая продукцию «Красного Октября», «Рот Фронта», «Победы вкуса», «Коммунарки», КДВ, Konti, Fazer, Mars и других брендов. Покупатели могут выбрать как небольшие упаковки для повседневного потребления, так и подарочные наборы весом до 1 кг.

Помимо конфет покупателям доступен выбор шоколада, включая молочный, темный, белый и карамельный бельгийский шоколад, а также готовые торты, медовики, тирамису, пироги, суфле и другие популярные десерты для семейного чаепития, праздничного стола или приятного вечера без особого повода. В ассортименте представлены как классические сладости для ежедневного потребления, так и профессиональный шоколад для приготовления десертов в домашних условиях.

Развитие категории позволяет покупателям оформлять комплексные покупки на одной площадке, сочетая товары повседневного спроса с техникой, электроникой и другими категориями маркетплейса. Получить заказ можно в магазинах «М.Видео», так и через собственные и партнерские пункты выдачи заказов или с помощью курьерской доставки.