Объем пополнений «МТС Накоплений» за полгода увеличился более чем в четыре раза

МТС объявляет операционные результаты инвестиционного сервиса «МТС Накопления» за первое полугодие 2026 г. Объем пополнений счетов «МТС Накоплений» за шесть месяцев 2026 г. увеличился более чем четыре раза, до 18,8 млрд руб. Количество открытых счетов выросло более чем вдвое, до 86 тыс. Финтех-сервисы МТС – один из ключевых драйверов привлечения новых клиентов. Уже около 9% счетов открыто пользователями, не являющимися абонентами МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Накопления» продолжают набирать популярность среди пользователей: по итогам первого полугодия 2026 г. объем пополнений клиентов сервиса вырос в 4,3 раза, до 18,8 млрд руб. Число счетов клиентов достигло 86 тыс., увеличившись более чем вдвое. Около 9% счетов открыты пользователями, не являющимися абонентами МТС, что подтверждает конкурентноспособность сервиса и его привлекательность для широкой аудитории. За счет них «МТС Накопления» привлекли 22% от совокупного объема средств. «МТС Накопления» – инвестиционный сервис, который доступен абоненту любого мобильного оператора в разделе «Деньги» в приложении «Мой МТС» наряду с другими финтех-сервисами. Ставка в «МТС Накоплениях» составляет 15% годовых (до 20 августа 2026 г.). Заявку на вывод денег можно подать в любой момент, срок вывода – до трех рабочих дней.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится более половины общего объема средств, размещенных в «МТС Накоплениях». Также в число городов-лидеров по объему накоплений вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Саратов и Нижний Новгород.

В среднем пользователи пополняют счета с периодичностью раз в две недели. Наиболее активно новые счета открывают и пополняют в начале каждого месяца. Это в основном связано с завершением сроков банковских вкладов или окончанием действия промо-ставок, когда пользователи выбирают наиболее выгодные инструменты для дальнейшего хранения средств.

«МТС объединила собственную технологическую и финансовую инфраструктуру в надежном цифровом сервисе с привлекательной доходностью. Благодаря «МТС Накоплениям» возможность инвестировать сегодня доступна любому абоненту: средства клиентов направляются в облигации компании, являющейся одним из самых надежных эмитентов на российском долговом рынке, что регулярно подтверждается наивысшими оценками от ведущих рейтинговых агентств», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Николай Соколовский.

«МТС продолжает стремительно развивать линейку своих финтех-сервисов. Менее года потребовалось «МТС Накоплениям», чтобы стать востребованным сервисом для инвестирования средств. Только за первое полугодие 2026 г. количество счетов в сервисе увеличилось вдвое. Пользователи ценят удобство и надежность сервиса - вложенные средства доступны им в любой момент. Таким образом, «МТС Накопления» являются еще одним эффективным инструментом управления личными финансами», – сказал руководитель сервиса «МТС Накопления» Игорь Грабуча.