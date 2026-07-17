«Звук» представил «Сингл»: теперь каждый пользователь может создать собственную песню за несколько минут

Музыкальный сервис «Звук» представил ИИ-композитор «Сингл», который делает треки внутри приложения. Достаточно описать идею будущей композиции, а сервис сгенерирует музыку, текст, название и обложку. Готовую песню можно сохранить в коллекцию, добавить в плейлист или поделиться с близкими.

Звук уже давно подбирает для слушателей музыку с помощью алгоритмов рекомендаций — с учетом их интересов, настроения и контекста. Сервис развивает этот опыт и дает человеку возможность создавать собственные песни под конкретную жизненную ситуацию.

Это первое решение такого формата на российском рынке. «Звук» перестает быть только сервисом для прослушивания и становится пространством, где можно создавать собственные треки. «Сингл» — собственная технологическая разработка стриминга и еще один шаг в развитии инструментов, которые помогают человеку выражать себя через музыку.

Чтобы создать песню, достаточно текстом написать, какой она должна быть: например, трогательное поздравление для родителей, душевный саундтрек к важной поездке или веселая песня для друга, который всегда рядом. Запрос можно составить на русском или английском языках. «Сингл» доступен бесплатно для подписчиков «СберПрайм». Функция предназначена для личного некоммерческого использования.

Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Сингл делает создание музыки таким же простым, как написание сообщения. Человеку достаточно описать идею, а технологии помогут ее реализовать. Кто-то сможет необычно поздравить близких, кто-то — признаться в чувствах или сгенерировать песню под важный момент жизни. Мы хотим, чтобы человек мог не только находить музыку для разных моментов, но и создавать ее самостоятельно».