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«Авито Подработка»: названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров

Эксперты «Авито Подработки» выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес к такой занятости проявляют сами исполнители. Так, среди пенсионеров интерес к подработке заметно вырос в промышленном строительстве (+89%), телекоммуникациях и связи (+122%) и организации мероприятий (+76%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Бизнес активнее приглашает на подработку исполнителей пенсионного возраста в сфере общественного питания (+68%) и на складах (+58%). Среди конкретных позиций спрос сильнее всего вырос на официантов (+76%) и сборщиков мебели (+76%), также заметно чаще ищут монтажников (+57%), дворников (+42%) и сортировщиков (+40%).

По регионам наиболее заметный рост предложений о подработке для пенсионеров наблюдается на Дальнем Востоке — в Магаданской (+64%) и Амурской (+27%) областях, а также в Камчатском крае (+8%). Помимо этого, рост зафиксирован в Астраханской области (+15%) и Хакасии (+8%).

Наиболее высокие предлагаемые вознаграждения для пенсионеров отмечены в Республике Алтай — в среднем 63,83 тыс. руб. в месяц. Далее следуют Магаданская область (62,19 тыс. руб/мес), Якутия (58,81 тыс. руб/мес), Тюменская область (58,67 тыс. руб/мес) и Московская область (58,26 тыс. руб/мес).

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Общей тенденцией для этих регионов стала востребованность курьерской подработки: она входит в число наиболее доходных предложений для пенсионеров. В Республике Алтай курьерам предлагают в среднем 68,91 тыс. руб. в месяц, в Магаданской области — 61,08 тыс. руб., в Якутии — 50,78 тыс. руб/мес, в Тюменской области — 53,81 тыс. руб/мес, в Московской области — 49,18 тыс. руб/мес.

«Рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется: за последние полгода число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое. Главными драйверами трансформации становятся внедрение технологий искусственного интеллекта и рекордный спрос на временный персонал, особенно в сфере туризма и услуг. На этом фоне бизнес-заказчики расширяют возрастные рамки — в условиях демографических изменений компании все чаще пересматривают круг потенциальных исполнителей и сегодня готовы активнее привлекать на подработку людей пенсионного возраста», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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