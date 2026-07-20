CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском

Жители коттеджного поселка «Грин Парк» в пригороде Новосибирска получили интернет на скорости до 75 Мбит/с и стабильную голосовую связь «МегаФона». Оператор повысил качество сигнала, что позволит местным жителям эффективно работать, учиться и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании разместили телеком-оборудование так, что в зону улучшений вошли улицы с таунхаусами, территория прилегающего посёлка Октябрьский и участок Северного объезда. Новая инфраструктура работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных. 4G-сеть упростила решение повседневных задач, обеспечила еще больший комфорт для тех, кто работает удаленно, а также стала опорой для «умных» технологий, которые все активнее входят в загородный быт.

Абоненты могут использовать видеокамеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и трекеры. Благодаря широкому покрытию LTE и устойчивому сигналу связи современные технологии становятся доступными и легко управляемыми. Это особенно актуально в зимний период: от надёжности таких систем напрямую зависит безопасность дома и близких.

«В Новосибирске растет число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосибирцев чаще интересуют коттеджи в экологически чистых районах в радиусе 30 км от центра города. При этом семьи не готовы отказываться от цифрового комфорта. Нам важно, чтобы жители пригорода чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и обитатели центра мегаполиса. В современном мире без мобильной связи невозможно построить цифровую инфраструктуру, управлять умной техникой или контролировать процессы на расстоянии. В компании это понимают, поэтому мы уделяем максимальное внимание развитию сети именно на пригородных территориях», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще