Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон»

23 июля 2026 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон». Премиальные опционы имеют расчетный характер и не предполагают поставки базового актива. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

С помощью данных инструментов инвесторы и трейдеры могут реализовывать различные стратегии торговли: получать доход от изменения цены акции без необходимости заключения сделок с ценной бумагой на спот рынке, а также снижать влияние рыночной волатильности на портфели ценных бумаг.

Параметры премиальных опционов на обыкновенные акции МКПАО «Озон»: торговый код – OZON; размера лота – 1 акция; тип опциона – премиальный, европейский; котировка – в российских рублях за единицу базового актива; цена исполнения – цена закрытия базового актива на фондовом рынке Московской биржи в последний день заключения контракта.

Участникам торгов и их клиентам одновременно будут доступны две серии недельных опционов, один месячный и один квартальный опционы.



