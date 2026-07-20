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МТС добавила возможность покупки игровых ключей зарубежных игр

МТС объявляет о расширении возможности оплаты зарубежных компьютерных и видео игр на сервисе «МТС Оплата». Теперь геймерам стали доступны цифровые ключи порядка 150 игр на ведущих игровых платформах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователям «МТС Оплаты» стали доступны цифровые ключи популярных зарубежных игр, среди которых Elden Ring, God of War, The Last of Us, Fallout и др., совместимые с ведущими игровыми платформами Steam, PlayStation, Xbox и Microsoft. Ассортимент ключей охватывает разные жанры и возрастные категории, позволяя каждому пользователю подобрать игру по своим интересам.

После выбора подходящего ключа необходимо указать актуальную электронную почту, на которую в течение нескольких минут после оплаты придет ваучер и инструкция по активации. Оплатить можно по СБП с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

«С продажей игровых ключей у геймеров появился новый способ без барьеров знакомиться с мировыми игровыми хитами и премьерами. Сейчас на нашей площадке доступно пополнение баланса более 60 игр и покупка порядка 150 игровых ключей, в ближайшем будущем мы планируем значительно увеличить эту цифру, чтобы делать игровой контент максимально доступным для наших пользователей. Использование крупных площадок обеспечивает безопасность покупок и помощь службы поддержки», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для геймеров на игровой витрине сервиса «МТС Оплата» помимо игровых ключей доступно пополнение баланса более 60 зарубежных игр, включая мобильные, а также игровых площадок: PlayStation, Steam, Xbox, Battle.net и др. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить более 130 подписок на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».

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