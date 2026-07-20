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Подбор похожих компаний: новая ИИ-технология от «Контура»

В сервисе «Контур.Поиск» клиентов появилась возможность искать похожие компании с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм проверяет сходство по 145 параметрам и подбирает до пяти похожих компаний для каждой организации из исходного списка. В результате пользователь получает новый список действующих организаций, близких по профилю к исходным. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Задача любого бизнеса — найти компании, похожие на те, с которыми уже выстроены отношения: клиенты, подрядчики, партнеры. Раньше для этого приходилось выявлять основные признаки, по которым компании похожи, и вручную подбирать подобные организации. «Контур.Поиск» клиентов представил ИИ-технологию, с помощью которой сервис сам находит похожие компании — это автоматизирует процесс поиска и сокращает время на подбор.

Поиск работает так: пользователь загружает список компаний в сервис или использует уже существующий. Нажимает кнопку «Найти похожие» и запускает процесс. Алгоритм подбирает компании и показывает количество найденных организаций. Пользователь сохраняет результат в новый список и выстраивает с ним работу исходя из своей потребности — обогащает текущую клиентскую базу, наращивает количество целевых контактов, настраивает таргетированную рекламу.

Подбор занимает до трех минут. На скорость ответа влияет размер исходного списка, максимальный размер — 10 тыс. организаций. ИИ-технологию уже протестировали некоторые пользователи сервиса, и разработчики получили положительную обратную связь — пользователи отметили, что все организации, которые удалось найти, полностью соответствуют заданным критериям.

Дмитрий Дыркач, руководитель проекта «Контур.Поиск клиентов»: «За последние годы мы запустили ряд ИИ-функций и накопили практический опыт работы с технологией. Определили, какие сценарии действительно создают ценность для клиентов, и какие подходы работают. Одно из ключевых направлений развития нашего сервиса — улучшенный поиск и исследование рынка. С помощью ИИ мы помогаем нашим пользователям искать новых партнеров и анализировать рыночные ниши».

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