«Проверьте личный кабинет»: мошенники предлагают провести диагностику аккаунта и просят перезвонить

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенников, которая применяется в сложных преступных схемах. В мае-июле 2026 г. злоумышленники создали сеть как минимум из семи поддельных сайтов, которые предлагают пользователям провести «сервисную диагностику» личного кабинета госсервиса. Об этом CNews сообщили представители F6.

Эти ресурсы действуют от имени несуществующих структур, таких как «МНЦ – Главное управление цифровой защиты» и «МНЦ – Государственный центр мониторинга киберугроз». Под предлогом проведения «диагностики после мошенничества» злоумышленники требуют указать номер мобильного телефона, а затем, имитируя отклонение заявки, просят перезвонить на телефон фальшивой «горячей линии».

Лукавая цифра

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий обмана, который киберпреступники используют против российских пользователей в сложных мошеннических схемах.

В мае-июле 2026 г. злоумышленники создали сеть как минимум из семи поддельных сайтов, которые предлагают пользователям провести «сервисную диагностику» личного кабинета госсервиса и «зафиксировать изменения после мошенничества». Сайты созданы от имени несуществующих структур. Среди выдуманных брендов, под которыми маскируются мошенники: «МНЦ – Главное управление цифровой защиты», «МЦР – Центр противодействия киберугрозам», «МНЦ – Департамент цифровой защиты», «МНЦ – Государственный центр мониторинга киберугроз», «МНЦ – Центр противодействия мошенничеству», «МНЦ – Департамент мониторинга и нейтрализации цифровых угроз». Домены всех этих сайтов размещены в доменной зоне .ru.

Все фальшивые ресурсы созданы по одному шаблону: они предлагают «провести диагностику» и обнаружить «изменения в личном кабинете после мошенничества». Злоумышленники обещают зафиксировать «подозрительные действия, настройки и следы вмешательств», а затем дать рекомендации, «какие действия нужно выполнить в первую очередь».

На таких фальшивых сайтах указаны телефоны «горячей линии» – как правило, это мобильные номера, хотя встречаются и телефоны в формате 8-495-ххх-хх-хх. На всех поддельных ресурсах номера отличаются.

Иллюзия помощи

Аналитики F6 отмечают: главная задача поддельных сайтов – убедить пользователя в необходимости провести «диагностику личного кабинета». Для этого на единственной странице фальшивых ресурсов размещена информация о типовых сценариях, с которых начинается мошенничество. Посетителя сайта убеждают: «Если любой из этих сценариев кажется знакомым – запускайте онлайн-диагностику».

При внимательном изучении можно заметить на сайтах-обманках грубые формулировки – например, «звонок “от домофона”». Для официальных сайтов ведомств такие выражения не характерны. Напротив, это – один из типичных признаков мошеннических ресурсов.

Анализ поддельных сайтов позволяет предположить, что они используются на втором этапе мошеннической атаки. На первом пользователю звонят неизвестные под видом представителей управляющей компании, курьеров службы доставки или сотрудников банка. Как правило, в таких случаях злоумышленники просят назвать код из SMS. Затем пользователю от имени государственных структур звонят другие мошенники, которые сообщают, например, о «подозрительной активности» в личном кабинете.

«Раньше в таких случаях потенциальных жертв сразу пытались запугать тем, что личный кабинет госсервиса якобы взломали, что от имени пользователя оформляют кредиты и доверенности на распоряжение имуществом. Судя по всему, теперь преступники действуют еще коварнее и растягивают обман на несколько приемов. Фейковые сайты несуществующих ведомств нужны злоумышленникам, чтобы создать у пользователя иллюзию, что ему якобы хотят помочь, и заставить его перезвонить мошенникам. Другая возможная версия использования обнаруженных ресурсов – их задействуют не во всех атаках, а конкретно против тех пользователей, которые на первом этапе атаки не поверили мошенникам и не назвали им код из СМС», – сказал Александр Сапов, старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Опасный поиск

Каким образом пользователи попадают на поддельные сайты? Специалисты F6 обращают внимание, что все обнаруженные ресурсы можно найти в первых строках поисковой выдачи, если ввести в строке поиска названия несуществующих госструктур.

«Злоумышленникам нет необходимости присылать атакуемым пользователям ссылки на подложные сайты – достаточно предложить найти их в популярном поисковике. Через продвижение фальшивых сайтов в поисковой выдаче преступники стремятся легализовать их для потенциальных жертв. Обычный пользователь по умолчанию доверяет известным поисковым сервисам и никак не ожидает, что в верхних строках поиска ему могут показать ссылку на мошеннический ресурс», – сказала Анастасия Князева, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Если нажать на поддельном сайте кнопку «Начать диагностику», пользователь увидит форму, в котором ему требуется указать номер телефона. При указании номера сайт имитирует «отправку на проверку», а затем выводит сообщение: «Система отклонила запрос. Попробуйте снова или позвоните на горячую линию». Тем самым злоумышленники вынуждают пользователей самим звонить в мошеннический колл-центр. Похожие вариации схемы с обратным звонком специалисты F6 фиксировали в июне 2026 г. в сценарии с фейковыми сайтами об атаках БПЛА.

Рекомендации специалистов F6

Не разговаривайте с незнакомцами.

Если не можете игнорировать звонки с незнакомых номеров, относитесь к ним критично. Если незнакомец сообщает информацию, которая кажется странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи – прекратите разговор.

Проверяйте информацию только на официальных ресурсах государственных ведомств, управляющих компаний, организаций и компаний, от имени которых звонят неизвестные.

Не доверяйте первым попавшимся сайтам в поисковиках. Помните, что мошенники могут продвигать опасные сайты через рекламу или с помощью других инструментов так, чтобы их показывали в первых строках поисковой выдачи.

Помните о том, что мошенники все чаще используют для прикрытия обмана названия несуществующих организаций и даже размещают в интернете поддельные отзывы на такие выдуманные компании и ведомства.

Не переходите по ссылкам от неизвестных из СМС, сообщений в мессенджерах и писем в электронной почте.

Не указывайте персональные данные (включая ФИО, номер паспорта, ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, реквизиты банковской карты, номер мобильного телефона) на сомнительных ресурсах и сайтах, которые посещаете впервые.

Прежде чем перейти на незнакомые сайты, проверьте их через whois-сервисы: официальные домены государственных ведомств и сервисов имеют долгую историю. Если домен создан менее года назад, высока вероятность, что его используют мошенники.

В случае если вы уже ввели данные на сомнительном сайте, будьте готовы к звонкам от мошенников.

Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.

В любой сомнительной ситуации, прежде чем что-то предпринять, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.