CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Сбер2B» расширил возможности сервиса продвижения бизнеса в «Яндекс Директе»

«Сбер2B» объявила о расширении возможностей cервиса для комплексного продвижения бизнеса «СберТаргет» для привлечения клиентов, добавив сценарий полного цикла запуска рекламы на площадке «Яндекса».

Теперь бизнесу доступен полноценный сценарий для запуска рекламных кампаний в одной из крупнейших площадок Рунета — «Яндекс Директе». Главное нововведение – это не просто техническая интеграция, а интеллектуальный конструктор, который берет на себя рутинную работу, опираясь на данные Big Data (большие данные) «Сбера».

Если раньше маркетологам приходилось вручную собирать аудиторию, настраивать рекламные кампании без точного понимания бюджета, то теперь «СберТаргет» действует как персональный рекламный помощник. У пользователя значительно сокращается необходимость покидать интерфейс платформы и переключаться между десятками вкладок партнёра — все запуски происходят в одном окне.

Для запуска продвижения необходимо выбрать готовый сегмент аудитории, на который планируется размещение. Далее «СберТаргет» автоматически предзаполнит параметры кампании на основе аналитики больших данных «Сбера», информации об интересах и поведении пользователей в сети, а также характеристик выбранного сегмента аудитории. Пользователю нужно будет проверить настройки, выбрать готовые рекламные материалы и определить бюджет, после чего запуск выполняется напрямую из личного кабинета. Такой подход позволяет сократить время на подготовку и уменьшить объем ручных действий.

Если рекламные кампании одновременно запущены в VK и «Яндексе», отслеживать их ход также можно в едином окне, оперативно корректируя настройки и при необходимости перераспределяя бюджет. Это помогает быстрее реагировать на результаты продвижения и при необходимости вносить изменения в параметры кампании.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Сбер2B» продолжает расширять возможности запуска и управления рекламой для бизнеса. Новый сценарий позволяет сократить количество ручных действий, ускорить настройку кампаний и обеспечить централизованное управление рекламным продвижением», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Таргетинг».

«СберТаргет» — это сервис для запуска рекламы в онлайн и офлайн каналах по готовым настройкам. Сервис также предоставляет индивидуальные решения и масштабируемые инструменты для задач крупного бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще