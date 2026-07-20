SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о запуске маркетплейса ИИ-агентов Robin – единой площадки с готовыми программными роботами, ИИ-агентами, голосовыми ботами, компонентами, коннекторами и другими решениями для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов. Новый сервис объединяет инструменты, которые позволяют сократить сроки разработки и внедрения автоматизации за счет повторного использования готовых решений. Запуск маркетплейса соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственной экосистемы ИТ-решений, расширению партнерской сети и созданию сервисов, ускоряющих внедрение отечественных технологий искусственного интеллекта и автоматизации в корпоративном секторе.

Маркетплейс ориентирован на компании, внедряющие роботизацию и технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности операционной деятельности. В каталоге уже доступны программные роботы для автоматизации типовых бизнес-задач, интеллектуальные агенты, голосовые сервисы, коннекторы для интеграции с корпоративными информационными системами, а также AI- и OCR-компоненты для распознавания документов, извлечения данных, классификации текстов и интеллектуальной обработки информации.

Использование готовых модулей позволяет сократить объем разработки, ускорить реализацию проектов и унифицировать подход к созданию решений на платформе Robin. Компоненты маркетплейса могут использоваться как самостоятельные элементы, так и комбинироваться между собой при построении комплексных сценариев автоматизации.

Отдельное направление маркетплейса – публикация отраслевых и функциональных решений. В каталоге планируется размещать как собственные разработки SL Soft fabricaONE.AI, так и продукты технологических партнеров, интеграторов и независимых разработчиков. Такой подход позволит сформировать экосистему готовых решений и расширить возможности платформы за счет специализированных сценариев автоматизации для различных отраслей экономики.

«Развитие интеллектуальной автоматизации все чаще строится на повторном использовании готовых компонентов и специализированных решений. Маркетплейс ИИ-агентов Robin становится инструментом формирования такой экосистемы: он объединяет собственные разработки компании и решения партнеров, упрощает их распространение и помогает заказчикам быстрее находить подходящие инструменты для реализации своих проектов. Для партнеров это также дополнительный канал вывода своих решений на рынок», – отметил Павел Сергеев, исполнительный директор Robin и Robovoice компании SL Soft fabricaONE.AI.

Маркетплейс Robin будет регулярно пополняться новыми программными роботами, ИИ-агентами, отраслевыми сценариями автоматизации, ИИ-сервисами и интеграционными компонентами. В дальнейшем планируется расширение каталога за счет новых категорий решений и развития партнерской экосистемы, что позволит заказчикам использовать единую площадку для поиска и внедрения инструментов интеллектуальной автоматизации.