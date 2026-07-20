Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза

В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобретали все, что пригодится им на дачном участке. Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки растений вырос более чем в восемь раз, ручные инструменты для строительства год к году покупали в семь раз чаще, а садовые светильники стали в 2,5 раза популярнее.

Летом 2026 г. клиенты маркетплейса также стали чаще делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Товары для газоснабжения год к году покупали в 3,2 раза чаще, а спрос на солнечные и ветряные электростанции, а также столярные изделия на Ozon увеличился в 2,6 раза.

Как и по всей стране в целом, покупки для строительства, ремонта и дачи стремительно растут и в малых городах: каждый второй заказ из этих категорий делают жители населенных пунктов с численностью до 50 тыс. человек. Росту спроса способствует не только сезонность и благоприятные условия для ремонтных и дачных работ, но и постоянное расширение ассортимента на площадке. К середине 2026 г. на Ozon представлено уже около 400 млн товаров разных категорий.