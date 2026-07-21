CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Более половины российских регионов запустили витрину собственных сервисов в Мах

Порядка 50 субъектов России запустили онлайн-витрины полезных сервисов в национальном мессенджере. Пользователю не нужно переключаться между мини-приложениями: записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги можно с помощью единого окна в Мах. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для того, чтобы найти витрину своего региона, необходимо ввести название субъекта в поиске мессенджера и открыть мини-приложение.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

Пользователь увидит список официальных информационных каналов, а также сервисов региона. В их числе: запись к врачу и МФЦ, закрытие больничного, баланс карты жителя, полезные уведомления и информацию о государственных услугах.

Перечень услуг зависит от региона. В числе субъектов, запустивших сервисы в MахМосковская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Новгородская область и Республика Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще