Cloud Advisor теперь поддерживает все облачные платформы Cloud.ru

Компания Cloud Advisor объявляет о расширении поддержки платформ облачного провайдера Cloud.ru. Теперь Cloud Advisor, единая платформа для обеспечения безопасности и сокращения расходов в публичном облаке, охватывает все три продукта Cloud.ru: Advanced, «Облако VMware» и Evolution. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Полный охват экосистемы Cloud.ru

Cloud Advisor обеспечивает защиту инфраструктуры организации, независимо от того, на какой платформе Cloud.ru размещены ресурсы. Для компаний, использующих несколько платформ одновременно, Cloud Advisor предоставляет единый интерфейс для управления безопасностью, оптимизации расходов и инвентаризации ресурсов во всей мультиоблачной среде.

«Поддержка всей линейки платформ Cloud.ru — важный этап для нас. Теперь клиенты, работающие с облаками Cloud.ru, могут контролировать безопасность и расходы на инфраструктуру во всех трех платформах из единого интерфейса, без необходимости переключаться между разными инструментами и консолями. Когда компания полностью владеет ситуацией в части безопасности и расходов, это снимает главные возражения при переносе ресурсов в публичное облако, позволяя бизнесу получать все выгоды от использования современных облачных технологий. Cloud Advisor предлагает именно тот уровень защиты и контроля, который нужен ИБ и ИТ командам, работающим в публичном облаке», — сказал Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor.

Что доступно пользователям Cloud.ru Evolution уже сейчас

Для пользователей платформы Cloud.ru Evolution доступна стандартная лицензия Cloud Advisor, включающая три модуля.

CSPM (Cloud Security Posture Management) оперативно выявляет небезопасные настройки облачных сервисов. Согласно данным Cloud Security Alliance, именно ошибки конфигурации облака и недостаточный контроль изменений остаются главной угрозой безопасности в публичном облаке.

Модуль «Оптимизации расходов» выявляет неиспользуемые и недостаточно нагруженные ресурсы, помогая сократить расходы на облако.

Модуль «Инсайты» сохраняет данные обо всех ресурсах, их свойствах и взаимосвязях в единой графовой базе данных. Это помогает ИТ и ИБ командам мгновенно получать ответы на любые вопросы о текущем состоянии инфраструктуры.

Дорожная карта: расширенная защита в 2027 г.

В первой половине 2027 г. запланирован релиз продвинутой лицензии для Cloud.ru Evolution, которая дополнительно включит комплексную защиту виртуальных машин: управление уязвимостями, поиск секретов, обнаружение вредоносного кода, контроль целостности файлов и другие проверки, а также безопасность кластеров Kubernetes.

Поддержка Cloud.ru Evolution — очередной шаг в развитии Cloud Advisor как зрелого CNAPP-решения, позволяющего безопасно и эффективно использовать публичное облако независимо от выбранной платформы.

«Мы рады, что Cloud Advisor поддерживает всю линейку наших облачных платформ: Advanced, «Облако VMware» и Evolution. Это важно для клиентов: независимо от того, на какой платформе Cloud.ru они работают, у них появляется единое решение для контроля безопасности и оптимизации расходов. Cloud Advisor помогает пользователям Cloud.ru получать максимальную ценность от использования облачных сервисов, обеспечивая комплексную защиту их инфраструктуры», — сказал Максим Долгинин, руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru.