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Гигабитный интернет от МТС пришел еще в 3500 квартир Иркутска

МТС расширила сеть домашнего высокоскоростного интернета Иркутска. Почти 3500 семей в разных районах города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС получили жители 12 секций ЖК «Авиатор», расположенного в районе бывшего городка ИВАТУ, «Квартала Стрижи» в Маркова, «Новых кварталов» в Мамонах, и «Витязь-3», который находится в Иркутске-2. Также МТС подключила многоквартирные дома, расположенные на улицах Академика Герасимова, в микрорайонах Юбилейный, Ершовский и других. Подключение к высокоскоростному интернету позволит иркутянам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Жителям новых комплексов теперь доступен быстрый и надежный интернет, позволяющий подключать множество гаджетов без потери качества. Можно без задержек скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы и телепередачи в ультравысоком разрешении, вести прямые трансляции онлайн-игр в лучшем качестве и пользоваться облачным геймингом, не устанавливая игры на компьютер, дистанционно учиться и работать через домашнюю Wi-Fi-сеть. Также оптоволокно со скоростью до 1 Гбит/с является базой для системы умного дома, и позволяет подключать видеокамеры, датчики протечки, климат-контроля и другую технику.

«Мы продолжаем наблюдать рост спроса на подключение к высокоскоростному домашнему интернету в Иркутске. Гигабитную скорость можно сравнить с многополосной магистралью: каждый из домочадцев может без потери скорости использовать сеть. И пока одни смотрят 4K-видео, другие играют, учатся онлайн или проводят видеоконференции. Такой домашний интернет уже проведен в более чем 100 тысячах иркутских семей и охватывает большинство новостроек, включая ЖК “Очаг”, “Мега”, “Атмосфера”, “Источник”, “Эволюция” и другие», – сказал директор МТС в Иркутской области Консантин Зимин.

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