CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Количество готовых к релокации соискателей 45–64 лет выросло на 75% за год — «Авито Работа»

Готовность к переезду становится одним из ключевых трендов на рынке труда. В I полугодии 2026 г. число соискателей 45–64 лет, открытых к релокации, выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее заметно эта динамика проявилась в Московской области (+95%), Санкт-Петербурге (+53%) и Краснодарском крае (+47%). Об этом CNews рассказали представители «Авито».

«Сегодня продолжительность активной жизни растет, и перед нами стоит важная задача — создать условия, чтобы возраст не становился границей для профессионального развития. Люди старшего поколения хотят и могут оставаться востребованными: продолжать работать, осваивать новые навыки, передавать накопленный опыт и реализовывать свои идеи. Вместе с представителями федеральных министерств, регионов, бизнеса и экспертного сообщества обсудили, какие решения помогают раскрывать этот потенциал. Говорили о развитии системы обучения для людей старшего возраста, карьерном сопровождении, наставничестве и новых форматах занятости», — сказала Ольга Щетинина, сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области.

Рынок труда входит в фазу, где баланс сил постепенно смещается в пользу работодателя: соискателей на одну вакансию становится больше, а зарплатная гонка, разогнавшаяся в 2022–2024 гг., заметно замедляется. В этих условиях компании тщательнее считают эффективность найма — и все чаще делают ставку не на самого очевидного, а на самого надежного кандидата. Аналитика Авито Работы показывает: активность соискателей в январе–мае 2026 года выросла почти во всех сегментах, у рабочих и линейных специалистов — более чем вдвое (+132%), у офисных сотрудников — на 17%.

Незадействованный кадровый потенциал сосредоточен на двух краях возрастного спектра — среди молодежи, которая дольше закрепляется на первом месте работы, и среди специалистов 45+, чья доля в рабочей силе растет, а модель поиска работы принципиально отличается от среднестатистического кандидата. По данным Росстата и расчетам аналитического центра «Авито Работы», вовлеченность этой группы в рынок труда сейчас максимальна за последние четыре года: занятость достигает 97% у мужчин и 90% у женщин.

Особенно заметны изменения среди женщин. Они все активнее рассматривают профессии, которые еще несколько лет назад традиционно считались преимущественно мужскими. Наибольший прирост числа женских резюме зафиксирован в сфере ЖКХ и эксплуатации (+85%), производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве (+73%), туризме и ресторанном бизнесе (+68%), транспорте и логистике (+43%), а также строительстве (+40%).

Растет и вовлеченность соискателей старших поколений: количество резюме кандидатов старше 65 лет за год выросло более чем вдвое (+103%), а их средние зарплатные ожидания — на 5%: старшее поколение не покидает рынок, а ищет новые точки входа.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Отдельным драйвером профессионального долголетия становится развитие гибких форматов занятости. По данным «Авито Подработки», спрос на частичную занятость за год увеличился на 34%, а 44% россиян в возрасте 55–64 лет планируют подрабатывать в 2026 году. Среди привлекательных форматов — бытовые услуги (11%), курьерская доставка (9%), склады и логистика (7%). В среднем респонденты этой возрастной группы рассчитывают зарабатывать на подработке в среднем 34 212 руб/мес: 51% ориентируются на доход до 30 тыс. руб., еще 25% — на диапазон 30–60 тыс. руб.

Наиболее высокий рост интереса к частичной занятости зафиксирован в сфере бытовых и персональных услуг (+160%), розничной и оптовой торговли (+137%), а также в ЖКХ и городской инфраструктуре (+114%). Гибкие форматы занятости помогают оставаться профессионально активными людям, у которых помимо работы есть дополнительные обязанности.

Технологическая грамотность становится еще одним ресурсом продления карьеры: 21% россиян 55–64 лет планируют пройти обучение работе с искусственным интеллектом. В приоритете — работа с текстовыми нейросетями (+37%), автоматизация рутинных задач (+36%), анализ данных и таблиц (+33%), создание и редактирование изображений (+33%), работа с аудио- и видеоконтентом (+23%). Для женщин это открывает принципиально новые возможности профессионального долголетия: современные цифровые инструменты позволяют продлевать карьеру не за счет физической нагрузки, а благодаря росту производительности, развитию цифровых компетенций и освоению новых профессиональных функций.

«Профессиональное долголетие женщин требует не одной меры, а целой экосистемы решений. Важно создавать условия, которые помогают оставаться востребованными на рынке труда: развивать гибкие форматы занятости, делать доступными программы переобучения, внедрять цифровые сервисы поиска работы и снижать возрастные и гендерные стереотипы со стороны работодателей. Мы видим, что опытные специалисты готовы к изменениям: становится больше кандидатов, готовых к переезду ради работы, а количество резюме соискателей женщин больше всего увеличивается в сфере ЖКХ и эксплуатации (+85). Для бизнеса это означает расширение кадрового резерва за счет специалистов, которые готовы адаптироваться к новым условиям», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще