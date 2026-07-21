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«МегаФон» подготовил сеть в Кудымкаре к летним и осенним фестивалям

«МегаФон» модернизировал сеть на северо-западе Пермского края. Инженеры оператора провели технические работы в столице Кудымкарского округа — городе Кудымкаре и еще пяти населенных пунктах. Жителям стала доступна расширенная зона покрытия и повышенная скорость мобильного интернета в этих локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кудымкаре в квартале Мирный специалисты запустили новое телеком-оборудование. Это позволило нарастить территорию покрытия сети и предоставить жителям возможность пользоваться качественными голосовыми звонками и цифровыми сервисами. В центре города, который является местом проведения различных массовых мероприятий, активировали низкочастотный диапазон и увеличили зону действия сигнала. Теперь зрители и участники предстоящих культурных событий, таких как музыкальный фестлун «Трамплин» и театральный фестиваль «Сообщение», смогут пользоваться мессенджерами, совершать видеозвонки и транслировать контент в социальные сети даже при повышенной нагрузке.

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Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры в сельской местности. Инженеры оператора расширили зону покрытия и повысили скорость передачи данных в населенных пунктах егва, Ленинск, Малая Серва, Разино и Самково. В результате около 2000 жителей этих поселений получили доступ к улучшенному качеству связи, что открывает новые возможности для удаленной работы, онлайн-обучения и комфортного общения с близкими.

«Мы подготовили инфраструктуру к повышенной нагрузке в дни массовых мероприятий, а также создали долгосрочный фундамент для дальнейшей цифровизации Кудымкарского округа. Мобильная связь и интернет существенно упрощают повседневную жизнь и открывают равные возможности для жителей как городов, так и сельской местности. Теперь туристы и гости округа могут строить маршруты онлайн и быть на связи, а местные жители — использовать цифровые сервисы для решения личных вопросов, реализации новых бизнес-идей, дистанционной учебы или работы», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

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