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От домашних экранов до переполненных баров: как изменились траты россиян во время ЧМ по футболу

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» проанализировали «футбольные» траты россиян в период проведения чемпионата мира, с 11 июня по 19 июля, в сравнении с аналогичным периодом 2025 г., а также в дни ключевых матчей. Выяснилось, что игры группового этапа россияне предпочитали смотреть дома, а полуфинал и финал — в барах. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Почему выиграл домашний просмотр

Футбольные мировые первенства всегда ассоциировались с переполненными пабами, однако в этом году в России специфика расписания и медиарынка продиктовала новые правила. Позднее время начала большинства ключевых матчей, а также эксклюзивные права на трансляции, перешедшие к стриминговым платформам, вынудили российских болельщиков смотреть игры онлайн.

Данные «ЮMoney» показали резкий переток аудитории из офлайна в онлайн. За период ЧМ (с 11 июня по 19 июля) число оплат подписок на онлайн-кинотеатры выросло на треть (+32% к аналогичному периоду 2025 г.). Оборот в этом сегменте увеличился на 34%, хотя средний чек остался практически на прежнем уровне — 305 руб. (+1%).

В день матча за выход в полуфинал (12 июля 2026 г.) число подписок на онлайн-кинотеатры выросло на 42% относительно показателей 2025 г., а оборот подскочил на 46%. Средний чек увеличился на 7% и составил 302 рубля. Тенденция сохранилась и в день финала, 19 июля: число подписок выросло на 19% в годовом выражении, оборот — на 23%, а средний чек прибавил 4%, достигнув 295 руб.

Логичным следствием домашнего просмотра стал бум в сфере доставки еды. Болельщикам оказалось комфортнее заказывать блюда к началу матча, чем бронировать столики. С 11 июня по 19 июля онлайн-доставка фастфуда выросла на 25%, а из кафе и ресторанов — на 3% (оборот увеличился на 24% и 12% соответственно). Средний чек составил 1,18 тыс. руб. для фастфуда и 2,58 тыс. руб. (+9%) для ресторанов.

В день матча за выход в полуфинал (12 июля 2026 г.), число онлайн-заказов фастфуда выросло на 11% год к году, оборот увеличился на 10%, а средний чек составил 1,23 тыс. руб. (-1%). Число онлайн-заказов из ресторанов стало ниже на 2% относительно 12 июля 2025 г., оборот заведений снизился на 4%, а средний чек стал ниже на 2% и составил 2,37 тыс. руб. При этом по сравнению с обычным воскресеньем июня (7 июня) заказов из ресторанов стало больше на 21%, оборот вырос на 19%.

Интересно, что в день финала рост числа заказов из кафе и ресторанов составил 10% (по сравнению с 19 июля 2025 г.) и 26% (по сравнению с обычным воскресеньем, 7 июня). Оборот вырос на 3% и 23% соответственно, а средний чек достиг 2,36 тыс. руб. В день решающего матча (19 июля 2026 г.), число онлайн-заказов фастфуда выросло на 10% год к году, оборот увеличился на 12%, а средний чек составил 1,24 тыс. руб. (+%).

Готовясь к турниру, россияне обновляли не только цифровые сервисы, но и технику: число покупок телевизоров и бытовой аппаратуры выросло на 41%. Оборот в этой категории увеличился на 58% при среднем чеке 17,14 тыс. руб. (+12%).

Эффект финала: возвращение в бары

Несмотря на доминирование онлайна на групповых этапах чемпионата, к концу турнира социальный фактор взял верх. По данным аналитического центра «Чек Индекс», с 11 июня по 11 июля по всей России наблюдалось снижение активности в офлайн-общепите: количество покупок упало на 4%, а в профильных барах — на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге падение числа оплат в барах достигало 6% и 12% соответственно.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Однако за неделю до финала ситуация кардинально изменилась. Накопленный информационный шум и статус решающих игр заставили болельщиков выйти из дома. С 11 по 19 июля число оплат в российских барах выросло на 4%, а оборот подскочил сразу на 19% (средний чек достиг 3,97 тыс. руб.).

Ярче всего этот контраст проявился в столицах: в Москве число оплат в барах выросло на 17% (оборот +28%, средний чек — 6 120 рублей), а в заведениях Санкт-Петербурга — на 6% при росте оборота на четверть (средний чек — 6,84 тыс. руб.).

«За неделю до финала потребители заполнили бары и точки общепита. Ажиотаж вызвали как сами матчи, так и сильный информационный шум вокруг мундиаля. В этот период люди приходили большими компаниями, тратили больше. В результате после периода низкого интереса на последней неделе турнира обороты точек общепита заметно выросли», — сказали эксперты «Чек Индекса».

Эффект вовлечения: от экрана к мячу

Наблюдение за игрой профессиональных спортсменов традиционно стимулирует интерес к собственному здоровью. Платежные данные «ЮMoney» показывают уверенный рост расходов россиян на спорт.

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За время футбольного марафона количество покупок БАДов и спортивного питания взлетело на 21% (оборот +31%, средний чек — 13,2 тыс. руб., +9%). Спрос на одежду для активного отдыха и спорта увеличился на 8% (оборот +14%, средний чек — 11,79 тыс. руб., +6%).

Что особенно важно, россияне начали активнее тренироваться сами: число оплат услуг спортивных клубов и аренды полей выросло на 25%, а оборот этого сектора увеличился на 44% (средний чек составил 6,02 тыс. руб., +15%).

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