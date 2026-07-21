Rutube увеличил средний DAU на 18% в первом полугодии 2026 года

Rutube продолжает демонстрировать рост ключевых показателей. По итогам первого полугодия 2026 г. средний DAU платформы вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 20,4 млн пользователей. Средний MАU за тот же период увеличился примерно на 5% и достиг 82,3 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Среднесуточное время на пользователя (time spent) в первом полугодии 2026 г. выросло на 10% год к году и составило 63 минуты. Количество просмотров на платформе в январе-июне 2026 г. увеличилось примерно на 10,4% год к году и достигло 29 млрд. Количество каналов выросло на 19% — до 5 млн.

«Первое полугодие 2026 г. показало, что Rutube продолжает укреплять позиции на рынке онлайн-видео. Рост просмотров до 29 млрд и увеличение среднего DАU до 20,4 млн говорят о том, что аудитория не только приходит на платформу, но и формирует более регулярную привычку потребления. Параллельно растет база видео и каналов, а значит, расширяется выбор контента для пользователей и возможности для авторов, партнеров и рекламодателей. Для нас это важный показатель зрелости платформы и подтверждение эффективности стратегии развития Rutube в условиях экономики внимания», — сказал Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

В Rutube связывают рост показателей с расширением контентного предложения, развитием авторской экосистемы, улучшением пользовательского опыта и последовательным развитием платформы как пространства для зрителей, авторов и рекламодателей.