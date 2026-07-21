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Волна 4G накрыла бухты в приморской Ливадии

Абоненты «МегаФона» получили стабильный высокоскоростной мобильный интернет 4G и качественную голосовую связь в живописных бухтах Тихая Заводь и Прибойная. Теперь гости и жители поселка Ливадия могут комфортно пользоваться онлайн-сервисами, загружать фото и видео на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал новой базовой станции покрывает туристические базы в районе Авангард поселка Ливадия. Здесь чистые песчаные пляжи, куда в летний сезон приезжают туристы, чтобы отдохнуть на берегу моря. Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает стабильное 4G-покрытие и высокую скорость передачи данных даже в летний сезон пиковых нагрузок.

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«МегаФон» постоянно улучшает телеком-инфраструктуру в туристических местах Находкинского городского округа. Ранее специалисты расширили каналы передачи данных, проложив оптическую линию связи протяженностью более 9 км, и ввели в эксплуатацию дополнительную базовую станцию на основных пляжах Ливадии. Также была модернизирована сеть в районе мыса Де-Ливрона — одного из популярных туристических мест Приморья. Это позволило охватить устойчивым 4G обширную территорию: от Ливадийского озера до мыса Козий.

«Ливадия и прилегающие бухты демонстрируют устойчивый рост туристического потока, что ежегодно увеличивает нагрузку на сеть. Инвестиции в инфраструктуру позволяют нам опережать этот спрос. Это обеспечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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