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Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз

Жители Удмуртии увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился более чем в пять раз. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 16% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, в Удмуртии главными ценителями такого досуга стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

География популярности онлайн-кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Удмуртия находится во второй половине этого списка.

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«Мы видим, как меняется досуг жителей Удмуртии, и обеспечиваем надежную и качественную среду для этого. Развитие нашей инфраструктуры направлено на то, чтобы каждый человек, независимо от того, живет ли он в центре Ижевска или в отдаленном селе, мог воспользоваться необходимыми цифровыми услугами», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

С начала 2026 г. оператор провел около 30 мероприятий по расширению покрытия в разных городах и районах региона. Улучшения коснулись Ижевска, Воткинска, а также населенных пунктов Балезинского, Сарапульского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов.

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