CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Бизнесу стала доступна одна из самых мощных русскоязычных моделей GigaChat 3.5 Ultra

Cloud.ru открыл коммерческий доступ к отечественной большой языковой модели GigaChat 3.5 Ultra. Модель уже доступна пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models и позволяет создавать ИИ-приложения без самостоятельного развертывания и обслуживания вычислительной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

GigaChat 3.5 Ultra подходит для разработки ИИ-ассистентов, работы с кодом, анализа документов и финансовых расчетов. Модель подключается по OpenAI-совместимому API, поэтому ее можно быстро интегрировать в существующие приложения. Стоимость использования составляет 96 руб. за 1 млн входных токенов и 289 руб. за 1 млн выходных токенов.

Вся информация обрабатывается в соответствии с требованиями законодательства России, а инфраструктура Cloud.ru соответствует требованиям для государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры. Для защиты чувствительных данных в Foundation Models используется инструмент Guardrails Filter, что позволяет применять модель в корпоративных сценариях с повышенными требованиями к безопасности.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Сегодня компаниям важно не только получить доступ к новой языковой модели, но и быстро проверить ее в реальных бизнес-сценариях. Мы последовательно расширяем каталог Evolution Foundation Models наиболее востребованными российскими и мировыми моделями, чтобы пользователи могли выбирать оптимальное решение для своих задач, не инвестируя в собственную инфраструктуру и сохраняя необходимый уровень безопасности», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Благодаря разработанной командой GigaChat новой отечественной архитектуре с технологией линейного внимания, GigaChat 3.5 Ultra обеспечивает сопоставимое качество при меньших вычислительных затратах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Не купил чужой, сделаю собственный. «Яндекс» создал сервис по доставке цветов после провала покупки Flowwow

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса

В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт

Переписки пользователей с DeepSeek попали в открытый доступ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще