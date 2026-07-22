«МегаФон» ускорил интернет для самарских дачников и экотуристов

С начала лета в дачных массивах Самарской области объем мобильного трафика вырос на 15% относительно аналогичного периода весны. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «МегаФона» модернизировали инфраструктуру связи вблизи дачных массивов и популярных пеших маршрутов.

Инженеры добавили дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны LTE на существующие базовые станции. Это позволило расширить зону покрытия сети и увеличить скорость мобильного интернета за городом. Модернизация охватила десятки садовых товариществ, включая СНТ «Рассвет-4», «Зеленая Даль-2», «Росток» и «Восток». Также ранее использование дополнительных частотных ресурсов позволило увеличить территорию покрытия LTE в СНТ «Газовик», «Зеленая Даль» и СДНТ «Журавли».

Кроме того, оператор расширил покрытие LTE в Жигулевском заповеднике вблизи села Бахилова Поляна. Этот населенный пункт служит «главными воротами» для большинства путешественников. Пройдя через визит-центр, экотуристы отправляются к ключевым природным достопримечательностям Самарской Луки.

«Наличие мобильной связи и интернета стало таким же требованием к дачному участку, как свет, вода или хорошая дорога. Современные дачники не хотят отказываться от привычного цифрового комфорта. Пик интернет-активности за городом традиционно приходится на воскресенье, когда нагрузка на сеть резко возрастает. В основном люди проводят свободное время за просмотром видео — на онлайн-кинотеатры и видеохостинги сейчас уходит более трети всего загородного трафика», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Модернизация оборудования в садоводческих массивах стала частью программы по развитию сети в загородных локациях региона. С начала года оператор увеличил емкость и скорость сети LTE в поселках, селах и дачных зонах 25 районов области.