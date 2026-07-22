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Мобильная связь в Яблочном, новые скорости в Холмске: «МегаФон» улучшил 4G в округе

Жители Яблочного впервые получили доступ к голосовому общению и скоростному интернету в сети 4G. Запуск в селе связи четвертого поколения стал частью масштабной модернизации телеком-инфраструктуры «МегаФона» в Холмском муниципальном округе. Помимо этого, оператор улучшил качество LTE-связи в селе Пятиречье и провел рефарминг частот в Холмске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Яблочном LTE-сигнал покрывает территорию всего села, где проживает около 1,5 тыс. человек. В зону покрытия 4G попал и популярный пляж Садовники на берегу Татарского пролива. В сезон сюда приезжают тысячи жителей Южно-Сахалинска и близлежащего Холмска. Теперь отдыхающие могут общаться и делиться фотографиями прямо с побережья на высоких интернет-скоростях.

В еще одном небольшом населенном пункте Холмского округа — селе Пятиречье — специалисты компании улучшили качество LTE-связи. Установка дополнительного оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 100 Мбит/с, увеличить емкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами.

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Холмск — крупный морской порт Сахалинской области с населением около 27 тыс. человек. В городе специалисты «МегаФона» провели рефарминг. Техническое решение позволило перераспределить существующие частоты в пользу 4G-сети: жители и гости города получили более высокие скорости передачи данных и устойчивое покрытие по всему городу.

«Работы мы завершили летом, в разгар сезона отпусков на Сахалине. Теперь в Яблочном — абоненты могут без проблем общаться с помощью мобильной связи, а в Холмске и Пятиречье — пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высокой интернет-скорости. Для нас важен цифровой комфорт пользователей и дома, и на отдыхе. Мы ориентируемся на потребности абонентов: запускаем 4G там, где мобильной связи раньше не было, а где наши объекты уже работают — улучшаем скорость и качество передачи данных» — отметил Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.

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