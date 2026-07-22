Россияне назвали главные навыки работы с ИИ у технических специалистов

Треть россиян (33%) считают, что по мере распространения ИИ специалисты технических профессий будут меньше времени тратить на рутинные расчеты и обработку данных, а больше — заниматься постановкой задач и интерпретацией результатов. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 2 тыс. россиян. При этом наиболее востребованными навыками в эпоху нейросетей россияне называют умение формулировать точные запросы, понимание принципов работы ИИ-моделей и способность управлять разработкой с ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Россияне уже видят практическую пользу ИИ в повседневной работе технических специалистов. Автоматизация рутинных задач — то, где искусственный интеллект уже приносит специалистам больше всего пользы: так считают 30% опрошенных. Кроме того, 27% респондентов считают, что ИИ больше всего помогает при написании и редактировании технических текстов, 24% — при анализе и обработке экспериментальных данных, а 23% — при поиске и систематизации научной информации. Еще 22% отмечают, что нейросети помогают анализировать результаты исследований и искать закономерности, а 21% — что они помогают составлять отчеты и документацию. 20% опрошенных уверены, что ИИ приносит наибольшую пользу при визуализации данных и построении графиков, 18% — при генерации идей и гипотез, 13% — при написании кода.

Вместе с тем россияне ожидают, что по мере распространения ИИ изменится сама структура работы технических специалистов. Наиболее популярным по мнению россиян оказался сценарий, согласно которому сотрудники будут меньше заниматься рутинными вычислениями и обработкой данных, сосредоточившись на постановке задач и интерпретации результатов — так считают 33% участников исследования. Еще 19% полагают, что в технических командах появятся новые роли, связанные с разработкой, настройкой и внедрением ИИ-инструментов, а 18% уверены, что искусственный интеллект станет стандартным рабочим инструментом, однако структура команд при этом существенно не изменится. Еще 12% опрошенных считают, что в будущем усилится роль узких экспертов, способных глубоко оценивать качество решений, полученных с помощью ИИ.

Мнения о том, как развитие ИИ повлияет на порог входа в технические профессии, разделились. Однако чаще всего россияне говорили не о снижении требований, а об их трансформации: почти четверть респондентов (24%) уверены, что работодатели будут все больше ценить умение кандидатов работать с промптами наряду с фундаментальными профессиональными знаниями. Еще 19% уверены, что искусственный интеллект снижает порог входа в профессию, компенсируя недостаток практического опыта и помогая быстрее получать качественные результаты. Остальные 15% опрошенных считают, что ИИ глобально ничего не изменил, а на старте карьеры по-прежнему важнее всего базовые знания и софт-скиллы.

На этом фоне меняется и набор наиболее востребованных компетенций технических специалистов. По мнению россиян, главным навыком становится умение формулировать точные запросы и задачи для ИИ (35%). На втором месте оказалось понимание принципов работы ИИ и моделей (27%), на третьем — постановка задач и управление разработкой с использованием искусственного интеллекта (25%).

В число наиболее востребованных компетенций также вошли быстрое освоение новых инструментов (24%), навыки программирования и интеграции ИИ в существующие решения (23%), критическое мышление и проверка результатов работы моделей (23%), а также понимание ограничений и рисков использования искусственного интеллекта (22%) и глубокие знания в своей технической области (22%).

«Наше исследование показывает, что россияне воспринимают ИИ прежде всего как инструмент автоматизации рутинных процессов, который позволяет техническим специалистам уделять больше времени более сложным задачам. При этом вместе с развитием технологии меняются и требования к специалистам: на первый план, по мнению респондентов, выходят умение грамотно формулировать запросы для ИИ, понимание принципов работы нейросетей и способность критически оценивать их ответы. Этот тренд созвучен выводам, озвученным на ПМЭФ-2026: по словам главы Минтруда, сегодня ИИ способен полностью выполнять около 7,5% трудовых функций — он помогает автоматизировать ежедневную рутину, чтобы специалисты могли сосредоточиться на более интересных и сложных задачах», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».



