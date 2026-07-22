CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В разгар дачного сезона МТС улучшила связь в пригороде Благовещенска

МТС улучшила качество сети LTE и голосовой связи в дачном массиве Благовещенска. Садоводы и жители СНТ в районе Новотроицкого шоссе получили доступ к скоростному мобильному интернету и сверхчеткой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС перенастроили работу сети в районе садового товарищества «Лето», улучшение качества сети коснулось соседних СНТ «Феникс» и «Пищевик». Дачники и благовещенцы, переезжающие на летний период в пригород, могут работать дистанционно, общаться с близкими, пересылать в мессенджерах тяжелые файлы и смотреть онлайн-кинотеатр.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Проведенные работы позволили расширить территорию с доступом абонентов к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, не прерывая интернет-сессию. При этом звонки через VoLTE тарифицируются как обычные вызовы — в рамках уже оплаченного абонентом пакета минут.

«В летний период многие благовещенцы и жители области переезжают на дачи, отправляются за города поближе к природе, в связи с чем увеличивается спрос на цифровые сервисы и возрастает интернет-трафик. Поэтому мы провели работы таким образом, чтобы дачники могли использовать мобильный интернет как альтернативу проводному интернету. Стабильные скорости сети LTE и качественная голосовая связь позволяют жителям пользоваться привычными цифровыми приложениями даже в часы пиковых нагрузок», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще