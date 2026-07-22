В VK WorkSpace расширились возможности администраторов

VK Tech обновил «Почту», «Календарь», «Диск» и «Мессенджер» — сервисы цифровой среды VK WorkSpace. Администраторы получили новые инструменты для гибкого управления корпоративными коммуникациями и общими папками, а также оптимизации хранения информации на «Диске». Об этом CNews сообщили представители VK.

В серверной версии «Почты VK WorkSpace» транспортные правила (правила потока обработки почты) теперь можно привязывать к отдельным доменам. Это удобно, если крупная компания использует несколько доменов с разными требованиями к обработке корреспонденции. Например, для головного офиса можно включить обязательные подписи (дисклеймеры), а для дочерней компании — настроить правила под ее регламенты.

Также у администраторов теперь есть возможность включать на уровне отдельного домена шифрование и цифровую подпись писем по стандарту S/MIME, что позволяет гарантировать конфиденциальность, целостность и подлинность отправляемых писем. Ранее включение было доступно только на уровне всей инсталляции, сейчас это можно делать точечно. Функция доступна в веб-интерфейсе.

В «Почте VK WorkSpace» реализованы гибкие настройки правил автоудаления писем. Администратор может задать интервал, после которого письма, отвечающие заданным критериям, удаляются автоматически. В настройках предусмотрено три сценария удаления: перемещение в папку «Корзина», отправка в папку «Удаленные» (доступную только для администратора, входящего под учетной записью пользователя) или безвозвратное удаление.

Еще одна новая опция для администраторов — возможность выгрузить почтовые фильтры пользователей в текстовом формате обмена данными JSON для хранения или анализа.

Это упрощает аудит настроек и разбор обращений в поддержку: не нужно заходить в почту каждого пользователя по очереди. Выгрузку можно сделать по отдельным сотрудникам или всему домену сразу.

Группы рассылки теперь можно использовать не только в «Почте», но и в «Календаре VK WorkSpace». Это единый адрес, который объединяет получателей: например, сотрудников отдела разработки, департамента продаж или калининградского филиала компании. Теперь с их помощью можно поставить встречу на всю команду: достаточно указать единый адрес группы. Функция доступна в облачной и серверной версиях платформы.

Во всех версиях «Диска VK WorkSpace» администраторам стали доступны расширенные возможности поиска по общим файловым папкам: раньше можно было находить их только по названию, а теперь — еще и по дате создания, размеру и имени автора. Найденные через поиск общие папки и файлы можно удалить разом, не открывая каждый элемент из них отдельно: это позволяет администратору быстро освобождать место в «Диске».