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«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»

В период приемной кампании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в учебные заведения страны. При этом наибольший интерес у выпускников к классическим, опорным университетам региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что абитуриенты и их семьи используют на портале на 82% больше интернет‑трафика, чем в начале 2026 г.

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У выпускников региона безусловным лидером стал Алтайский государственный медицинский университет. На его официальный сайт приходится 56% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Алтайский государственный университет (24%) и Алтайский государственный педагогический университет (13%). Старшеклассники из соседних регионов также интересуются учебными заведениями края. Самыми активными оказались жители Республики Тыва, Томской и Новосибирской областей. Примечательно, что интерес к сибирскими вузам проявляют и жители Дальнего Востока, чаще всего — абоненты из Амурской области.

«Для того, чтобы школьники могли пользоваться онлайн-поступлением в вузы, мы развиваем сетевую инфраструктуру в регионе. За первое полугодие специалисты компании модернизировали и построили около 100 базовых станций. Технические работы позволили увеличить пропускную способность сети, улучшить качество мобильного интернета и обеспечить стабильное соединение. Теперь, в периоды пиковых нагрузок, старшеклассники и их семьи смогут без задержек пользоваться Госуслугами, изучать информацию, выбирать интересные специальности и подавать документы», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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