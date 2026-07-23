«МегаФон»: романтические знакомства стали частью новой мошеннической схемы

«МегаФон» выявил новую схему обмана, ориентированную на одиноких женщин и мужчин. В основе сценария лежит прямая кража средств с последующим вовлечением жертв в уголовные преступления. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего мошенники под видом одиночек находят жертв через соцсети или сайты знакомств. После установления виртуальных отношений они предлагают участие в несуществующем инвестиционном проекте. Когда жертва теряет деньги, мошенники переходят ко второй части сценария и убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка. Злоумышленники могут также попросить оказать такую услугу в качестве помощи «в одном важном деле».

Третий этап обмана заключается в размещении в квартире жертвы антенного шлюза. Такое устройство может не вызывать подозрений, но на практике является составной частью сим-бокса, через который осуществляются мошеннические звонки. В результате владелец или арендатор квартиры, установивший такую антенну, рискует стать фигурантом уголовного дела, тогда как настоящие организаторы схемы, остаются в тени.

«Стать жертвой может любой человек, с которым мошенникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о «партнере». В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального «администратора» нелегальной инфраструктуры», — сказал директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, специалисты советуют с осторожностью относиться к романтическим связям через соцсети и сайты знакомств, которые сопровождаются предложениями легкого заработка, не размещать в квартире какое-либо оборудование по просьбам новых виртуальных друзей. При поступлении таких просьб следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.