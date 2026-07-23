На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для рыбалки

«М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает новое направление — товары для рыбалки. Покупателям доступно более 15 тыс. позиций для разных видов и способов ловли: от базовой оснастки и расходных материалов до профессиональных снастей, удилищ, катушек, приманок, подводных камер и специализированной электроники. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Спорт и отдых» компании «М.Видео» Артур Майоров: «Рыбалка остается одним из самых популярных форматов отдыха в России и объединяет очень разную аудиторию — от новичков до увлеченных рыболовов с многолетним опытом. Для нашей Компании было важно сформировать широкий ассортимент, в котором можно найти все необходимое: базовые расходные материалы, снасти известных брендов, принадлежности для хранения и современную электронику. Теперь покупатели могут подобрать отдельные товары или собрать полноценный комплект для рыбалки в одном каталоге».

Ассортимент включает более 5 тыс. приманок, включая мягкие варианты, воблеры и блесны. Выбор удилищ насчитывает свыше 1,5 тыс. моделей: спиннинговые, карповые, болонские, поплавочные, фидерные и другие. Кроме того, доступно более 1000 видов плетеной, монофильной и флюорокарбоновой лески.

Линейка также дополнена катушками, крючками, поплавками и другой оснасткой. Для организации пространства предлагаются коробки, контейнеры и рыболовные ящики. Такое разнообразие позволяет приобрести как отдельные элементы, так и собрать полный комплект в одном месте.

Особое внимание уделено электронике. В продаже появились рыбопоисковые эхолоты, картплоттеры и подводные камеры для изучения рельефа дна и поиска перспективных мест. Доступны как компактные бюджетные решения, так и функциональные устройства для профессионалов.

Предложение охватывает различные сценарии: спиннинговую, поплавочную, фидерную и карповую ловлю, а также летний и зимний сезоны. Подобрать снаряжение смогут как новички, так и опытные мастера со специфическими требованиями к характеристикам.

Список брендов включает MEPPS, Blue Fox, Keitech, VMC, Rapala, Okuma, Luremax, Ecopro, Saikyo, Maximus и Mister Cro. Электроника представлена марками Garmin, Lowrance, TRD, Calypso, Joylog и др.

Цены варьируются в зависимости от категории. Стоимость аксессуаров начинается от 294 руб., удилищ — от 1 657 руб., катушек — от 1 706 руб., а эхолотов и камер — от 5 000 руб. К примеру, эхолот Joylog предлагается за 14 500 руб., а Garmin Vivid 4 — за 30 680 руб.