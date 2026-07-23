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Ozon расширяет финансовую поддержку для ПВЗ

Ozon объявил об улучшении условий программы поддержки для новых партнеров, открывающих пункты выдачи заказов. Максимальный срок финансовой поддержки увеличен с 9 до 12 месяцев, а максимальная сумма, которую может получить предприниматель за этот период, выросла с 4,5 тыс. руб. до 5,28 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Чтобы обеспечить стабильную товарную доступность и поддержать предпринимателей, в том числе, в малых городах и селах, Ozon продолжает расширять программу финансовой поддержки для новых партнеров, открывающих пункты выдачи заказов. По итогам 1 квартала 2026 г. число пунктов выдачи заказов Ozon превысило 85 тыс. точек, которые охватывают 130 млн жителей России доставкой в паре минут от дома. При этом почти половина пунктов находятся в городах и селах с населением до 50 тыс. человек.

«Сеть пунктов выдачи Ozon полностью партнерская, а 95% клиентов приходят за своими заказами в ПВЗ. Для многих владельцев именно первые месяцы после открытия становятся самыми сложными: нужно вложиться в аренду, оборудование, персонал, а поток посетителей только формируется. Поэтому мы решили увеличить сроки поддержки, чтобы дать нашим партнерам больше времени на раскачку», — сказал Савелий Бабин, руководитель департамента развития ПВЗ Ozon.

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Размер финансовой поддержки зависит от локации и выбранного формата ПВЗ. В первые два месяца поддержка начисляется гарантированно при условии, что пункт не нарушает правила работы. Для получения поддержки в остальные месяцы пункту необходимо выполнять минимальный оборот по заказам.

Финансовая поддержка начисляется с момента, когда пункт начинает выдавать заказы. Для новых точек, открытых до 15 августа, у Ozon также предусмотрены особые условия — повышенный тариф по выплатам на три месяца — до 10% от оборота пункта.

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