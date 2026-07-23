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Пользователи скачали приложения из RuStore более 3 млрд раз

По итогам первого полугодия 2026 г. суммарное количество загрузок приложений из магазина RuStore превысило 3 млрд. Чаще всего пользователи устанавливают полезные инструменты (22%), финансовые сервисы (17%) и приложения для покупок (10%).

В список самых скачиваемых приложений RuStore входят «Сбербанк Онлайн», «Макс», Ozon, «Авито» и «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В играх лидируют головоломки — 15% скачиваний, симуляторы — 14% и экшен — 10%. А среди самых популярных игр — Tanks Blitz, «Мир Домовят» и Vita Mahjong.

За последнюю неделю активность пользователей RuStore заметно выросла: они стали чаще искать, скачивать и обновлять приложения. Больше всего пользователей интересовали продукты VK — количество поисковых запросов по ним выросло в полтора раза. Среди лидеров по установкам оказались приложения «ВКонтакте», «Макс» и «VK Видео» — их показатели в среднем прибавили 50%.

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«RuStore продолжает оставаться одной из ключевых площадок для распространения мобильных приложений в России. Пользователи регулярно открывают для себя новые сервисы и игры, а разработчики получают доступ к многомиллионной аудитории. При этом платформа остается также одной из самых безопасных способов установки приложений: все сервисы проходят двухэтапную проверку», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В RuStore доступно более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Ежемесячная аудитория магазина приложений составляет 68 млн пользователей — каждый второй в Рунете пользуется RuStore.

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