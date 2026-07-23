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Разложить важное по полочкам: «Почта Mail» запустила персонализированные метки для писем

«Почта Mail» представила персонализированные метки для писем для работы в команде. Новый инструмент помогает организовать рабочую переписку, распределять письма по проектам и не терять важные задачи в общем потоке сообщений. Все сообщения с метками автоматически собираются в соответствующие папки, что упрощает навигацию и поиск информации. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Пользователям доступны готовые метки: «Срочно», «Важно», «Ответить», «Документы» и «Личное». При необходимости можно создавать собственные. Для каждой метки автоматически формируется отдельный раздел, а одному письму можно присвоить до шести меток одновременно. Чтобы добавить метку, необходимо открыть письмо, в меню нажать «Добавить метку» и отметить его одной из готовых категорий.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Электронная почта остается основным инструментом для решения рабочих задач и деловой коммуникации. При этом объем переписки постоянно растет, а риск упустить важное письмо или задачу увеличивается. Персонализированные метки писем помогают структурировать входящие в удобном формате, расставлять приоритеты и поддерживать порядок в почте. Это особенно актуально для предпринимателей и небольших команд, где все процессы необходимо держать под контролем», — сказал руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.

На данный момент функциональность доступна в мобильном приложении «Почты Mail» для ОС Android.

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