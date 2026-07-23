Связь в блэкаут: «Миранда» перевела стратегических и корпоративных абонентов на новую технологию в Запорожской области

Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг, продолжает обеспечивать стабильную связь для государственных и бизнес-структур Запорожской области в условиях ЧС. В сжатые сроки специалисты компании модернизировали сети и перевели абонентов на новую технологию. Об этом CNews сообщили представители «Миранда-медиа».

Для обеспечения автономности сети технический блок провел масштабное переключение абонентов на технологию PON. Она позволяет эффективно и экономично предоставлять оптический доступ к интернету. Чтобы реализовать решение, инженеры задействовали узлы связи, оснащенные альтернативными источниками питания. Это дает возможность сохранить работу сети даже при полном отключении электричества.

Виталий Бачурин, заместитель генерального директора – директор B2X «Миранды»: «Нашей задачей в регионе было и остается обеспечение связью не только жителей, но и представителей социального и госсектора, а также предпринимательского сообщества даже в самых сложных условиях. Мы видим, что блэкаут в Запорожской области создал серьезные проблемы. Нам удалось проделать колоссальную работу, чтобы государственные структуры могли исполнять свои функции, а бизнес — сохранять непрерывность процессов».

Уже более 100 организаций региона, в их числе социально значимые предприятия, органы власти, получили доступ к бесперебойному интернету. В условиях постоянного отключения электричества стабильная связь становится критически важной для функционирования госструктур и бизнеса. Благодаря усилиям «Миранды» удалось избежать остановки цифровой инфраструктуры региона, что подтверждает способность компании работать в самых сложных условиях.

Роман Коврига, управляющий директор Запорожского и Херсонского филиалов «Миранды»: «Мы не намерены останавливаться. Работа по переводу клиентов на независимые узлы продолжается в стремительном темпе с полной готовностью к любым новым вызовам. Наши инженеры действуют оперативно, чтобы обеспечить стабильность для бизнеса и государства».

«Миранда» продолжает модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальную автономность и устойчивость сети. В планах — перевод бизнес-абонентов на независимые узлы связи, а также внедрение новых технологий для повышения надежности связи.