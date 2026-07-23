«Турвизор» реализовал кросс-мессенджерный трекинг цен на туры с резервным каналом доставки уведомлений

Команда агрегатора туров «Турвизор» представила техническое решение задачи гарантированной доставки уведомлений об изменении цен. Новая механика позволяет пользователям подписаться на отслеживание стоимости отобранных туров и получать оповещения через несколько каналов одновременно, включая резервный.

В основе решения лежит событийная модель взаимодействия с базой данных витрины. При фиксации изменения цены в объекте «Избранного» система инициирует рассылку через подключенные клиентские интерфейсы. Пользователь может выбрать канал получения уведомлений — Telegram-бота или официальный бот на платформе «Макс».

«Мы спроектировали эту функцию как отказоустойчивый микросервис оповещений. Ключевая задача — минимизировать временной лаг между изменением цены и получением сигнала конечным пользователем, а также нивелировать риски, связанные с нестабильностью какого-либо одного канала связи», — сказали разработчики.

Сценарий для пользователя реализован в парадигме минимального количества действий: сервис «Избранное» – активация триггера «Следить за ценой» – выбор мессенджера для получения алертов. По данным внутренней аналитики компании, внедрение моментальных оповещений повышает конверсию в бронирование среди сегмента «сомневающихся» пользователей, откладывающих покупку в ожидании просадки стоимости.

Технологический стек: событийно-ориентированная архитектура оповещений; интеграция с API Telegram и платформы «Макс»; асинхронная обработка запросов из базы объектов «Избранного».