48% россиян создают образ богатой жизни в соцсетях

Ювелирная сеть Sunlight провела исследование и выяснила, сколько россиян стараются казаться в социальных сетях успешнее, чем в реальной жизни. В исследовании приняли участие более 3 000 респондентов старше 18 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Sunlight.

Опрос показал, что не все опрошенные довольны своим материальным положением. Только 9% могут позволить себе практически все. Еще треть (32%) испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно с текущими доходами, где только крупные покупки требуют накоплений. А 35% опрошенным хватает средств на покупку только самого необходимого или приходится экономить.

Исследование также показало, как уровень дохода связан с субъективной оценкой своего материального положения. Так, абсолютное большинство россиян с доходом до 100 тыс. руб. в месяц (83%) отметили, что им хватает денег только на самое необходимое. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., 60% сообщили, что средств достаточно для повседневных расходов, однако иногда приходится экономить. Большинство респондентов с доходом свыше 300 тыс. руб. (69%) считают, что живут комфортно, хотя крупные покупки требуют предварительных накоплений. Почти половина россиян с доходом более 500 тыс. руб. (48%) заявили, что могут позволить себе практически любые покупки.

Чтобы повысить свой статус в глазах общественности, россияне прибегают к различным хитростям. Так, 48% признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях. Любопытно, что чаще так поступают именно мужчины (62%), а если смотреть в разрезе поколений –– зумеры (54%) и миллениалы (51%). Самые популярные приемы для этого: публикации из дорогих ресторанов (58%), покупка реплик дорогих брендов (41%) и поездки на такси бизнес-класса (37%). При этом тратить больше, чем можешь себе позволить, характерно только для 26% опрошенных.

Но если деньги для покупки, которая произведет вау-эффект, необходимы здесь и сейчас, россияне прибегают к заемным средствам. Самые популярные инструменты: взять в долг у друзей и близких (46%), воспользоваться кредитной картой (38%) и сдать ценности в ломбард (31%). Этот топ-3 характерен для представителей всех поколений. Чтобы узнать, как ломбарды помогают в разных жизненных сценариях, было выяснено, сколько респондентов пользуются их услугами. Таких оказалось чуть больше половины (53%). Кроме красивой картинки для соцсетей, 75% используют ломбарды, чтобы дотянуть до зарплаты, 68% –– чтобы выправить временные финансовые трудности. Еще 54% используют их для оплаты медицинских услуг, 47% –– для оплаты отпуска, а 41% –– для крупных покупок. В целом, больше половины россиян (58%) положительно смотрят на ломбарды как инструмент срочного получения денежных средств.

Что касается тренда на «казаться, а не быть», опрошенные в целом его придерживаются. Более того, для трети (29%) образ в соцсетях является важным инструментом коммуникации. А почти половина (43%) призналась, что картинка в их соцсетях выглядит лучше, чем реальный стиль жизни. Только 15% живут в офлайне и онлайне одинаково. Такого же мнения россияне и об окружающих: почти 60% уверены, что другие пользователи приукрашивают впечатления о себе в соцсетях. О причине такого поведения респонденты заявляют единогласно –– встречают по одежке, провожают по уму. Почти половина (47%) стремится соответствовать чужим ожиданиям, 35% –– хотят казаться успешнее в глазах окружающих, 31% –– уверены, что такая хитрость помогает им в работе или бизнесе.

На вопрос, что вы сделаете, если покупка не по карману нужна для яркого образа, только 21% откажется от приобретения. Большинство же возьмут деньги в долг (34%), обратятся в ломбард (28%) или купят ее попозже, заранее накопив недостающую сумму (23%). Чаще всего так отвечали уже женщины (71%), а не мужчины (29%).