«Авито Путешествия» и «Авито Реклама»: зумеры летом на даче хотят спать и делать фото, пенсионеры — гулять и работать в огороде

Больше половины россиян, или 65%, хотя бы часть этого лета проведут за городом — на собственной даче, в деревне у бабушки или в арендованном коттедже. Эти данные «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» получили в ходе опроса, в котором 10 тыс. человек рассказали, как именно планируют отдыхать и какие факторы влияют на выбор подходящего жилья. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти треть опрошенных россиян, или 31%, уже определились с тем, где именно будут отдыхать этим летом. При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет активнее других поколений составляют планы — они есть уже у 40% зумеров, а вот среди людей старше 65 лет — только у 23%.

Большинство респондентов (36%) едут на собственные дачи или в семейные дома. Молодежь (34% зумеров) отправляется к бабушкам или другим родственникам, а аренду загородного дома чаще выбирают люди 25–44 лет (15% против 9–11% у других поколений).

Главные причины для лета в деревне — желание оказаться в тишине, отдохнуть от города и побыть на природе (такие ответы получили по 44% голосов). Многие зумеры хотят попробовать сельский быт (11% — максимум среди поколений), люди 25–34 лет чаще других планируют провести время с семьей (32%), а для россиян 65+ отдых за городом — самый доступный вариант по цене (17%).

На первом месте среди популярных дачных занятий — шашлыки и застолья (37%), на втором — прогулки к реке или по лесу (36%). Мужчины хотят попариться в бане и покосить траву на участках, женщины больше любят собирать ягоды и грибы. Зумеры чаще других поколений хотят просто спать, читать и ничего не делать (20%), а еще снимать фото в деревенской эстетике (14%). С возрастом желание жарить шашлыки и собирать шумные компании снижается, зато растет интерес к прогулкам на природе и огороду.

При выборе загородного жилья главные критерии — удобства в доме (36%) и близость к природе (35%). Женщинам важнее наличие водопровода и удобной кухни (41% против 30% у мужчин), а мужчинам — баня и природа. Зумерам нужны красивые виды и качественный интернет, а еще они чаще других поколений обращают внимание на отзывы о загородных домах. Россиянам от 25 до 44 лет важно, чтобы в дом можно было приехать с ребенком.

Онлайн-реклама влияет на выбор загородного дома для аренды у 69% опрошенных. При этом для зумеров именно реклама — главный фактор принятия этого решения (25%). Самые заметные площадки для размещения рекламы — сайты с объявлениями и сервисы бронирования, предложения там видят 43% опрошенных россиян.

«Предпочтения для аренды загородного жилья становятся все более сегментированными: разные поколения и семейные сценарии формируют собственный набор требований к отдыху. Это означает, что эффективность рекламы всё сильнее зависит от точного попадания в запрос конкретной аудитории, а не от универсальных преимуществ объекта», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

По данным «Авито Путешествий», этим летом загородные дома бронируют на 8% чаще, чем в 2025 г. Средняя стоимость ночи — 9,7 тыс. руб., а самыми доступными вариантами остаются дачи (около 6,1 тыс. руб. в сутки). Обычно дом снимают на четыре дня для компании из пяти человек. Бронируют примерно за 49 дней до поездки.

«Загородный отдых перестал быть просто поездкой на дачу, сегодня это полноценный сценарий для отпуска. Люди выбирают его осознанно: ради тишины, природы и времени с семьей, а планируют заранее — дома бронируют за полтора месяца до поездки, чтобы выбрать лучшие варианты. Многим важно, чтобы в арендованных домах были все удобства, как в городе, при этом рядом находился лес и какой-нибудь водоем. В ответ на эти запросы рынка владельцы домов все чаще предлагают гостям дополнительные удобства — бани, бассейны, зоны для отдыха во дворе, а выбор объектов для аренды становится шире», — сказал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий».



