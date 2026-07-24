Библиотека Tvigle теперь доступна в онлайн-кинотеатре almaTV

Онлайн-кинотеатр almaTV, который является частью экосистемы Казахстанского телеком-оператора almaPLUS, объявляет о пополнении библиотеки. Теперь пользователям доступен каталог Tvigle — тысячи часов фильмов и сериалов без дополнительных подключений и платежей. Об этом CNews сообщили представители Tvigle.

В онлайн-кинотеатре almaTV появился каталог Tvigle с фильмами и сериалами со всего мира — от легких комедий до напряженных драм и триллеров.

Теперь весь контент доступен в одном интерфейсе — внутри almaTV, без перехода в сторонние сервисы.

Зрители могут выбирать контент под настроение – будь то уютный семейный просмотр, динамичный боевик или новая дорама, от которой сложно оторваться.

Что доступно пользователям онлайн-кинотеатра almaTV: тысячи фильмов и сериалов в одном интерфейсе; хиты со всего мира – Голливуд, турецкие сериалы, корейские дорамы; контент на любой вкус – от легких комедий до напряженных триллеров; без лишних действий – все доступно внутри almaTV , без установки дополнительных приложений.

almaPLUS: «Мы непрерывно работаем над тем, чтобы наши пользователи получали самый разнообразный контент в рамках одного сервиса. Интеграция каталога Tvigle — это еще один шаг навстречу зрителям, которые ценят богатый выбор кино и сериалов на любой вкус».

Контент Tvigle уже включен в подписку онлайн-кинотеатра almaTV и доступен в рамках действующих тарифов. Это значит, что пользователи получают еще больше видео без доплат и сложных настроек.