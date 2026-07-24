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Голос для Заполярья: «МегаФон» улучшил связь в труднодоступных селах Терского берега

Абоненты «МегаФона» получили новое качество связи на территории труднодоступных поселков Терского района в Мурманской области. Инженеры оператора обновили телекоммуникационное оборудование, увеличив скорость интернета на 30% в поселке Умба, а в селах Чаваньга и Чапома улучшили качество голосовых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты компании при проведении работ учли сложность рельефа береговой линии, усовершенствовали настройки телеком инфраструктуры и расширили емкость сети, увеличив ее пропускную способность. Теперь большее число абонентов может одновременно совершать голосовые вызовы без помех и падения качества связи.

Обновленные телеком-объекты в селах Чаваньга и Чапома работают в низкочастотном диапазоне и обеспечивают покрытие на гораздо большие расстояния и лучше проникает через стены зданий и строений. Новый уровень комфорта в голосовых услугах уже оценили несколько сотен местных жителей, а также туристы, которые приезжают сюда на рыбную ловлю семги. Голосовой трафик после проведенных работ вырос на 42% по сравнению с предыдущим месяцем.

Благодаря обновлению оборудования в поселке Умба новыми скоростями мобильного интернета могут воспользоваться как местные жители, так и путешественники. Посёлок стоит на берегу Кандалакшского залива, открывая живописные виды на северную природу. Сюда приезжают, чтобы поучаствовать в традиционной гребной регате на карбасах и посетить исторический комплекс под открытым небом «Тоня Тетрина», воссоздающий старинное место для ловли рыбы.

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«Обеспечение связью удаленных и труднодоступных поселений Мурманской области, — это прежде всего вопрос безопасности и жизнеобеспечения людей. В условиях, когда транспортное сообщение напрямую зависит от капризов арктической погоды и морских отливов, обычный голосовой трафик становится ключевым каналом связи с "большой землей". Мобильный телефон здесь нужен не только для бытового общения, но и для оперативного вызова экстренных служб, координации прилета авиации и стабильной работы местных предприятий. Наша задача как инфраструктурного лидера — сделать так, чтобы жители даже самых изолированных уголков Кольского полуострова всегда оставались на связи», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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