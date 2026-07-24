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Информация о вкладе бизнеса в достижение национальных целей стала доступна в СПАРК

Информация о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, стала доступна в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В карточке компании сведения о вхождении в реестр, который ведет АНО «Общественный капитал», отражаются в разделе «Факторы, требующие внимания».

«Интерес к Стандарту общественного капитала бизнеса проявляют все больше компаний. К оценке уже привлечено свыше 1500 предприятий. Во многом это связано с возможностью официально подтвердить свой статус социально ответственной организации на федеральном уровне. Данные о соответствии Стандарту публикуются в открытом доступе на платформе АНО «Общественный капитал». Теперь они отображаются и на одной из крупнейших площадок по оценке бизнес-рисков», – отметил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

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Стандарт общественного капитала бизнеса, утвержденный в конце 2025 г. постановлением правительства России, установил общий подход к подготовке компаниями нефинансовой информации. Документ закрепляет шесть ключевых направлений оценки: экологическое, социальное, управленческое, экономическое, критерии участия организации в повышении благосостояния общества, а также деловую репутацию на основе данных ЭКГ-рейтинга, ESG-рейтингов, рэнкингов и т.п.

«Для нас важно, чтобы Стандарт общественного капитала бизнеса был не формальным знаком качества, а рабочим инструментом. Интеграция с системой «СПАРК-Интерфакс» поможет ответственным компаниям укрепить свою деловую репутацию. Отметка о соответствии Стандарту – это доказательство того, что бизнес вкладывает ресурсы в общественное благополучие, соблюдает экологические и трудовые нормы и работает в логике государственных приоритетов», – сказала генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

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