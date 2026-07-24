CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС добавила скоростей Озеру Грез

МТС улучшила мобильную связь рядом с новосибирским Озером Грез. Благодаря строительству нового телеком-оборудования максимально возможная скорость здесь увеличилась на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новую базовую станцию в Кировском районе Новосибирска. Оборудование запустили рядом с Тульским котлованом, также известном как Озеро Грез. Качество связи улучшилось не только около места отдыха, но и около ближайших жилых домов на Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Озеро грез — популярное место отдыха левобережья Новосибирска. Здесь можно снять беседку, купол или юрту, прокатиться на сапе, катамаране или вейкборде, а также позагорать и искупаться в бассейне. С учетом растущего числа посетителей и популярности этого места, МТС усилила 4G и улучшила качество связи. Это позволит отдыхающим не только наслаждаться природой и активным отдыхом, но и делиться яркими моментами в социальных сетях без задержек и перебоев.

«Мы учитываем и плотность застройки, и сценарии жизни горожан — в том числе потребность в надежном соединении в местах активного и семейного отдыха. Улучшение сети в Кировском районе — это ответ на реальный запрос жителей: мы видим трафик, понимаем нагрузку и точечно усиливаем покрытие там, где это нужнее всего. Озеро Грез давно стало местом, куда горожане едут за эмоциями, и мы хотим, чтобы эти эмоции было удобно сохранять и делиться ими», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все не заблокируют. Россияне стремительно перебираются в экзотические мессенджеры, о которых никто не слышал

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще