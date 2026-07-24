Skyeng запустил систему персонализированных тренировок для отработки сложных навыков

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng анонсировала развитие системы персонализированного обучения. Теперь платформа не просто подбирает образовательный маршрут под цели ученика, но и создает уникальные тренировки для прокачки «западающих» навыков, используя данные с уроков и выполненных домашних заданий. Это позволяет повысить эффективность обучения и влиять на скорость достижения образовательного результата. Об этом CNews сообщили представители Skyeng.

Как устроена персонализация

На старте ученик приходит в Skyeng с определенной целью: развитие разговорных навыков, карьерный рост или переезд. На вводном уроке методист определяет уровень и обсуждает с учеником его задачи. На основе этой диагностики система рекомендует базовую образовательную программу, которая соответствует уровню и цели.

Далее на первом уроке с закрепленным преподавателем происходит уточнение целей. Если преподаватель видит, что предварительный уровень подобран некорректно, программа меняется. В процессе обучения каждое касание навыка фиксируется: все карточки с заданиями на уроке, в тренажере или домашнем задании протегированы соответствующим навыком. Это позволяет системе отслеживать освоенность навыков и получать объективную картину прогресса ученика. Также, если система видит, что определенный навык остается неосвоенным несмотря на несколько попыток его изучения, он получает более высокий приоритет в персональной тренировке. На основе данных об уроках, домашних заданиях и самостоятельной практике платформа рекомендует упражнения для проработки именно тех навыков, которые требуют дополнительного внимания.

Такой подход в Skyeng называют «тихой персонализацией»: система незаметно для ученика подбирает наиболее подходящий контент и формирует уникальную для каждого последовательность навыков в тренировках, чтобы повысить эффективность обучения.

Персональная траектория объединяет в единый путь ключевые элементы обучения: уроки, домашние задания, тренажеры и диагностики. В перспективе платформа будет рекомендовать ученику образовательные действия, например, потренироваться в конкретном навыке, повторить теорию или пройти тест.

Развитие персонализации: два ключевых направления

Работа над персональными траекториями в Skyeng ведется в двух направлениях.

Автоматизация и повышение качества образовательного контента. Компания развивает конструкторы образовательных программ, скелетоны уроков и генераторы контента, которые позволяют снижать стоимость производства материалов без потери методического качества. Эти инструменты лежат в основе масштабируемой персонализации.

Повышение эффективности обучения и прозрачности прогресса. Это направление сосредоточено на том, чтобы ученик лучше понимал, чему он учится, как продвигается к цели и какие шаги будут следующими. В рамках этого трека Skyeng внедрил тегирование всего контента с помощью ИИ. Благодаря этому любой новый материал автоматически маркируется нужным навыком с максимальной точностью, как если бы это делал методист. Освоенность навыков вычисляется на основе простого и понятного алгоритма, что создает базу для объективной оценки прогресса. Это особенно важно, потому что именно отсутствие видимости собственного прогресса — одна из самых частых причин отказа от обучения.

Визуализация образовательной программы

Одним из ключевых элементов персональной траектории стал новый образовательный хаб: «Карта курса». Сейчас он внедрен для 50% новых учеников, которые учатся индивидуально. Он помогает ученику понимать, где именно он находится в программе, какие темы уже пройдены и какие шаги предстоят дальше. В Skyeng отмечают, что после покупки курса многие ученики сталкиваются с типичной проблемой: им сложно ориентироваться в личном кабинете и понимать свой дальнейший образовательный маршрут. Из-за этого снижается вовлеченность в самостоятельное обучение и растет риск потери мотивации в первые месяцы занятий.

Карта курса объединяет в одном пространстве основные элементы обучения: уроки, домашние задания, тренировки слов и навыков, тесты, заметки и дополнительные активности. Ученик может быстро вернуться к последнему занятию, увидеть следующий шаг и продолжить обучение без необходимости искать нужный раздел платформы.

Вторым элементом персональной траектории стал «Прогресс по уровню»: система визуализации прогресса по конкретным языковым навыкам — элемент доступен для 50% учеников. Вместо абстрактной оценки прогресса ученик увидит, какие навыки уже освоены, а какие требуют дополнительной практики. В основе карты навыков лежит масштабное тегирование образовательного контента с помощью искусственного интеллекта. Платформа автоматически связывает задания, упражнения и учебные материалы с конкретными навыками английского языка, что позволяет объективно оценивать прогресс и формировать рекомендации для дальнейшего обучения. Если система видит, что отдельные навыки требуют дополнительной проработки, ученик сможет сразу перейти в персональную тренировку. Таким образом, прогресс по уровню становится не только инструментом оценки прогресса, но и точкой входа в дальнейшее обучение.

Перспективы развития

«В перспективе персональная траектория станет универсальным решением для всех продуктов группы компаний Skyeng: от изучения иностранных языков до прохождения школьных предметов в Skysmart. Платформа планирует поддержать графы навыков по всем предметам, интерактивные карточки для тренировки каждого навыка и систему рекомендаций, которая будет сопровождать ученика на всех этапах обучения: от первого касания до следующего образовательного шага, а также в рамках каждого цикла урока. Ученик сможет видеть свой прогресс, точки роста и получать рекомендации по тренировкам и диагностикам, которые помогут быстрее достичь желаемого результата», — сказала Альбина Сафонова, Product Lead в Skyeng.