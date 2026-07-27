CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На «Авито Авто» появилась карта АЗС с данными о доступности и ценах топлива, а также возможностью оплатить заправку

Платформа «Авито Авто» объявила о запуске интерактивной карты АЗС, которая помогает автомобилистам находить заправки по виду и цене топлива, текущей ситуации на АЗС, а также сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Карта объединяет данные о более чем 20 тыс. АЗС по всей России и показывает статус наличия топлива на станциях, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где с большей вероятностью можно заправиться прямо сейчас. Точка входа в сервис «Карта АЗС» доступна всем пользователям платформы и находится на главной странице «Авито Авто» в блоке «Сервисы», а также появляется в баннерной ротации на главной «Авито». Сервис запущен в партнерстве с компанией «Передовые платежные решения» (ППР).

Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить заправку через партнерский сервис.

Сервис запущен в партнерстве с компанией «Передовые платежные решения» (ППР) — поставщиком платежных решений для корпоративных автопарков. Это собственная разработка ППР, которой уже пользуются более 120 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1 млн пользователей.

В основе решения — собственные транзакционные данные ППР, сведения из внешних источников и пользовательские отметки, которые анализируются с помощью технологий искусственного интеллекта. По данным компании, точность информации сервиса превышает 95%. Если по АЗС есть свежие данные от корпоративных клиентов и партнёров, сервис в первую очередь опирается на них как на наиболее достоверный сигнал; если таких данных нет, алгоритмы сопоставляют сигналы из внешних источников и пересчитывают прогноз доступности топлива по каждой станции.

Ежемесячно ППР обрабатывает более 10 млн собственных транзакций — это лишь часть данных, которые использует сервис для определения статуса каждой АЗС: высокий уровень доступности, «Не подтверждена» или «Недоступна». Карта также учитывает товарные и ценовые параметры, а также ограничения при заправке по топливным картам для юридических лиц и ИП.

На «Авито Авто» сервис доступен без отдельной регистрации и ориентирован на широкую аудиторию автомобилистов. Он учитывает потребности как частных пользователей, так и юридических лиц и ИП, использующих топливные карты. Для частных пользователей это инструмент быстрого поиска и выбора подходящей заправки, для корпоративных клиентов — дополнительный способ учитывать ограничения и доступность станций.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

При этом интерактивная карта не заменяет подтверждение фактического отпуска топлива на конкретной станции и служит оперативной подсказкой при выборе заправки.

Исследование «Авито Авто», проведенное в июле 2026 г. среди владельцев автомобилей (785 респондентов‑автолюбителей), показывает, что автомобилисты сталкиваются сразу с несколькими типовыми проблемами на АЗС. По итогам опроса почти все участники исследования (94%) отмечали, что слышали о сложностях при покупке топлива, а 75% респондентов лично столкнулись с такими трудностями. Для 92% основная сложность — очереди при заправке, для 72% — лимиты «в одни руки», для 64% — повышение цен на топливо, а для 57% — отсутствие нужного вида топлива на станции.

Ситуация с топливом несколько отразилась и на долгосрочных решениях россиян. Несмотря на то, что для 65% респондентов текущая ситуация пока не повлияла на планы по приобретению автомобиля, некоторые потенциальные покупатели задумались о более экономичных вариантах. Так, 24% участников исследования стали рассматривать модели с меньшим расходом топлива, 21% — более дешевые в обслуживании авто, 17% — варианты с небензиновым двигателем. В последней группе респондентов наиболее популярны гибридные модели (67%), затем идут электромобили (49%) и дизельные (45%) авто. Это показывает, что часть аудитории уже переосмысляет подход к выбору машины с точки зрения топливной эффективности и альтернативных типов двигателей, а тема доступности и стоимости топлива становится одним из ключевых факторов при планировании покупок и эксплуатации автомобиля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный сборщик iPhone признал американский софт VMware устаревшим и нашел ему замену

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Путин ввел штрафы для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в дома

Топ-менеджера московской компании уволили за загрузку документов в DeepSeek

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще